Inizio con la Roma, ecco i precedenti. La Juve all'11esima: il calendario viola
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La Lega ha ufficializzato i calendari di serie A per la stagione 2026/27. Per la Fiorentina partenza abbastanza in salita con tante big nelle prime 11 giornate, ossia tutte le squadre impegnate in Europa.
All'esordio ci sarà la trasferta a Roma, con precedenti poco incoraggianti ma comunque benauguranti per la stagione. La partita con la rivale storica Juventus sarà all'11 giornata l'8 novembre in casa per poi ritrovarla in trasferta il 25 aprile, alla 33esima.
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