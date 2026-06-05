Serie A, il calendario della Fiorentina: ecco tutte le partite della nuova stagione viola
38^ GIORNATA 30/05 - Lazio-Fiorentina
37^ GIORNATA 23/05 - Fiorentina-Monza
36^ GIORNATA 16/05 - Lecce-Fiorentina
35^ GIORNATA 09/05- Fiorentina-Roma
34^ GIORNATA 02/05 - Bologna-Fiorentina
33^ GIORNATA 25/04 - Juventus-Fiorentina
32^ GIORNATA 18/04 - Fiorentina-Parma
31^ GIORNATA 11/04 - Fiorentina-Milan
30^ GIORNATA 04/04 - Como-Fiorentina
29^ GIORNATA 21/03 - Fiorentina-Genoa
28^ GIORNATA 14/03 - Cagliari-Fiorentina
27^ GIORNATA 07/03- Fiorentina-Venezia
26^ GIORNATA 28/02 - Torino-Fiorentina
25^ GIORNATA 21/02 - Fiorentina-Inter
24^ GIORNATA 14/02 - Frosinone-Fiorentina
23^ GIORNATA 07/02 - Fiorentina-Udinese
22^ GIORNATA 31/01 - Atalanta-Fiorentina
21^ GIORNATA 24/01 - Fiorentina-Sassuolo
20^ GIORNATA 17/01 - Napoli- Fiorentina
GIRONE DI RITORNO
19^ GIORNATA 10/01 - Fiorentina-Lecce
18^ GIORNATA 06/01 - Milan-Fiorentina
17^ GIORNATA 03/01 - Fiorentina-Lazio
16^ GIORNATA 20/12 - Fiorentina- Bologna
15^ GIORNATA 13/12 - Parma-Fiorentina
14^ GIORNATA 06/12 - Fiorentina-Cagliari
13^ GIORNATA 29/11 - Udinese-Fiorentina
12^ GIORNATA 22/11 - Monza-Fiorentina
11^ GIORNATA 08/11 - Fiorentina-Juventus
10^ GIORNATA 01/11 - Sassuolo-Fiorentina
9^ GIORNATA 28/10 - Fiorentina-Atalanta
8^ GIORNATA 25/10 - Inter-Fiorentina
7^ GIORNATA 18/10 - Fiorentina-Como
6^ GIORNATA 11/10 - Genoa-Fiorentina
5^ GIORNATA 20/09 - Fiorentina-Napoli
4^ GIORNATA 13/09 - Venezia -Fiorentina
3^ GIORNATA 06/09 - Fiorentina-Torino
2^ GIORNATA 30/08 - Fiorentina- Frosinone
1^ GIORNATA 23/08 - Roma-Fiorentina
18.36 - Iniziata la presentazione dell'evento da parte di Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida. Di seguito il calendario della Fiorentina giornata per giornata, dal 23 agosto fino al 30 maggio appunto.
Si alza il sipario sulla nuova stagione 2026-27, alle ore 18:30 al Teatro Regio di Parma è in programma il sorteggio della prossimo campionato di Serie A, che sarà condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida. Come negli ultimi anni il calendario sarà asimmetrico, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. La prima giornata di campionato si giocherà il 22-23 agosto 2026 mentre l'ultima giornata è in programma il 29-30 maggio 2027. Per la Fiorentina ricordiamo la richesta fatta dal club viola alla Lega Serie A di giocare la seconda gara di campionato in casa, il 29 agosto, in occasione del centenario.
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