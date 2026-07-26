Intanto Joao Mario gioca con la Juventus: 45' nella vittoria contro lo Standard Liegi

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Joao Mario è ormai a un passo dalla Fiorentina e, in attesa della definizione del trasferimento, ha comunque preso parte all'amichevole disputata ieri sera dalla Juventus contro lo Standard Liegi. 45', da subentrato all'intervallo, nel ruolo di esterno basso di difesa. I bianconeri hanno comunque ottenuto il primo successo della loro estate, imponendosi per 1-0 grazie a una rete di Fabio Miretti nella ripresa.

Sul campo, la squadra di Spalletti è apparsa ancora appesantita dai carichi di lavoro e ha faticato soprattutto nel primo tempo, creando pochissime occasioni. Dopo l'intervallo la Juventus ha alzato il ritmo e ha trovato il vantaggio con Miretti su calcio di punizione. Nel finale Perin è stato decisivo con alcuni interventi importanti, compresa una parata nel recupero che ha permesso ai bianconeri di conservare il successo.