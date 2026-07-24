Il programma della Fiorentina: oggi la partenza per l'Inghilterra, domani il test col Qpr
Prende il via oggi la seconda fase della preparazione estiva della Fiorentina. Dopo aver concluso le prime due settimane di lavoro al Viola Park, la formazione guidata da Fabio Grosso è pronta a trasferirsi in Inghilterra, con Londra che farà da base per una tournée della durata di sette giorni.
Nel corso del soggiorno inglese sono in programma due test amichevoli: il primo domani alle ore 16 contro il QPR, il secondo mercoledì 29 luglio alle 20:30 contro il Watford, squadra nella quale milita Edoardo Bove. La spedizione britannica si concluderà venerdì 31 luglio, quando i viola lasceranno l'Inghilterra per raggiungere Klagenfurt, dove affronteranno il Real Madrid allenato da José Mourinho.
Il calendario estivo proseguirà poi con l'amichevole contro il Deportivo La Coruña. Una sfida dal sapore particolare, visto che tra le fila del club spagnolo milita Lorenzo Amatucci, ceduto a titolo definitivo proprio dalla Fiorentina. Il centrocampista ritroverà così il suo passato il 6 agosto al Viola Park.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati