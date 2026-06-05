Fiorentina, che avvio di Serie A: nelle prime 11 gare subito 6 delle squadre arrivate in Europa
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Uno degli aspetti più curiosi legati al calendario della Fiorentina della prossima Serie A, quella 2026727, sorteggiato ufficialmente poco fa, è quello riguardante un caso sulle prime 11 gare del campionato dei viola.
La Fiorentina infatti avrà un avvio di stagione di fuoco, visto che in questi undici turni affronterà sei delle sette squadre che nella stagione appena conclusasi si sono qualificate alle coppe europee ossia, la Roma alla prima giornata, il Napoli al Franchi alla quinta, il Como in trasferta alla settima, l'Inter in trasferta all'ottava, l'Atalanta al Franchi alla nona e la Juventus a Torino all'undicesima.
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