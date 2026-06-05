Roma, ancora tu? Quella volta che Italiano perse contro Mou ma iniziò la scalata all'Europa
Il calendario della prossima Serie A, quella 2026/2027 è stato svelato e la Fiorentina inizierà il proprio campionato il 23 agsoto in casa della Roma di Gian Piero Gasperini. L'ultima volta in ordine cronolgico che i viola hanno esordito in Serie A giocando in casa dei giallorossi è stato nella stagione 2021/22, la prima con Vincenzo Italiano in panchina, al testo Olimpico contro un totem come Jose Mourinho.
Esordio difficile
L'aspetto curioso è che anche in quell'occasione la Fiorentina era reduce da un'annata difficile, passata in lotta per la salvezza e conclusa poi al 13° posto a quota 40 punti, ed andava dunque a caccia di un riscatto. Il match d'esordio però non andò nel migliore, visto che vide uscire vittoriosa la Roma per 3-1, grazie alla rete di Mkhitaryan e alla doppietta dell'ex Veretout. Non servì a nulla la rete del momentaneo pareggio di Milenkovic, con i viola che, in dieci dal 17 minuto per l'espulsione di Dragowski, hanno finito per cedere alle avanzate giallorosse.
Un parallelismo che da fiducia
Il dato che però può incoraggiare anche a livello scaramantico e che può e deve essere di buon auspicio in vista del prossimo campionato è che poi quella Fiorentina, come noto, concluse la stagione centrando il settimo posto e qualificandosi alla Conference League, tornando così a far parte di una competizione europea dopo oltre 5 anni.
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