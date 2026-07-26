Giorni decisivi per il Franchi: ecco i prossimi step del progetto

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Il futuro dello stadio Artemio Franchi entra nella fase decisiva. Tra il progetto di riqualificazione portato avanti dalla Fiorentina e la candidatura di Firenze per ospitare Euro 2032, le prossime settimane saranno fondamentali per definire il percorso dell’impianto.

Come riportato da La Repubblica, il club viola ha già consegnato al Comune i tre documenti necessari per avviare la conferenza dei servizi preliminare: studio di fattibilità, piano economico e bozza di convenzione. Entro il 31 luglio, invece, Palazzo Vecchio presenterà a FIGC e UEFA il dossier per la candidatura agli Europei, confermando la disponibilità a sostenere l’opera anche con un mutuo qualora il project financing con la Fiorentina non dovesse concretizzarsi.

Il passaggio chiave arriverà in autunno, quando il Comune dovrà valutare la proposta viola ed eventualmente dichiararne il pubblico interesse. Nello stesso periodo la FIGC comunicherà gli stadi scelti per Euro 2032: Firenze si giocherà uno degli ultimi posti disponibili. Lo sguardo è poi rivolto al 2027, quando sono previsti i primi interventi conclusi con la riapertura di alcuni settori dello stadio. L’obiettivo finale resta completare il restyling entro il 2029-2030, ma molto dipenderà dall’esito del progetto e dalle decisioni sul finanziamento dei lavori.