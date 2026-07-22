Kean e il futuro, c'è aria di addio: pro e contro della probabile cessione del centravanti. Lucca nel mirino, ma non sarebbe lui il sostituto. Esterni d'attacco: Soule in lista, i primi contatti con il suo entourage ci sono già stati

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Il nome di Moise Kean è al centro del mercato della Fiorentina e l'ipotesi cessione è la più probabile. Tutto sugli esterni: contatto diretto con Soule.

Il momento è arrivato: Moise Kean è al centro del mercato e la Fiorentina ha scelto la sua linea. Era inevitabile che, dopo settimane di soli acquisti importanti e cessioni di alcuni esuberi, si arrivasse al giorno in cui Fabio Paratici iniziasse anche a trattare l'eventuale cessione di un big, con il nome del centravanti della Nazionale che è sempre stato il primo della lista. Non perché la società voglia venderlo, anzi, ma visti i tanti milioni già spesi sarà necessario rientrare, per poter comprare ancora, sia chiaro. La base di partenza sarà fissata a 40 milioni di euro, ma l'obiettivo della dirigenza sarà quello di incassarne di più, 45 o 50, bonus compresi.

Addio probabile: i pro e i contro

Forse qualcuno penserà che la cessione di Kean non sarebbe così dolorosa ma numeri alla mano bisognerà capire quale Kean la Fiorentina saluterebbe. Quello che ha avuto tanti problemi nella stagione che ci siamo appena lasciati alle spalle o il bomber implacabile del campionato precedente? Dopo anni molto complicati, iniziati nel gennaio 2022 quando Vlahovic passò alla Juventus, il numero 20 ha riportato Firenze a pensare di aver finalmente ritrovato un centravanti vero, di quelli che fanno la differenza, prima però dei mesi più complicati della storia recente della Fiorentina, nei quali anche l'atteggiamento di Kean ha contribuito al disastro messo in atto dai viola l'anno scorso. Cederlo sarebbe un rischio, inutile girarci intorno, ma visto il mercato fatto finora potrebbe essere anche un bene, visto che Paratici potrebbe scegliere il nuovo attaccante e regalare a Grosso l'uomo perfetto per la sua idea di calcio.

Lucca obiettivo, ma non sarebbe il post Kean

Guardando ancora più avanti e cercando di capire chi potrebbe essere l'eventuale sostituto di Moise Kean le ultime notizie ci raccontano di più di una chiacchierata tra lo stesso Paratici e Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, con il nome di Lorenzo Lucca al centro dei discorsi. La Fiorentina lo ha chiesto agli azzurri, che hanno subito aperto la porta, ma è fondamentale dire una cosa: se dovesse arrivare a Firenze, l'ex Udinese non sarebbe il sostituto di Kean, sarebbe il suo vice, con Piccoli che lascerebbe in prestito la Fiorentina.

Capitolo esterni d'attacco: Soule è un obiettivo, contatti con gli agenti

Infine torniamo a quelli che sono i veri obiettivi, attuali, della società. Grosso ha bisogno degli esterni d'attacco: il suo 4-3-3 non può prescindere da giocatori in grado di fare la differenza in quella zona del campo e al momento nella rosa della Fiorentina non ce n'è neanche uno. Il nome di Matias Soule è da tenere in considerazione, per quello che sarebbe un grandissimo colpo, senza ombra di dubbio. Nei giorni scorsi c'è stato un contatto diretto tra la Fiorentina e gli agenti dell'argentino, che vorrebbe andare in Premier League ma che non ha ricevuto nessuna proposta dall'Inghilterra. L'ipotesi Firenze lo stuzzica ma servirà una trattativa non semplice sull'ingaggio. Siamo soltanto alle prime battute, ma la trattativa potrebbe iniziare in tempi brevi. L'estate della Fiorentina ha già regalato tante sorprese, ma siamo soltanto nella prima metà del mercato e tanto deve ancora succedere. Cessioni e acquisti, Paratici lavora su più fronti, pronto a regalare a Firenze e alla Fiorentina altri giocatori, in questa incredibile rivoluzione che tutti noi speravamo di vivere.