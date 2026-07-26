Dagli inviati La Fiorentina cambia casa: al via l'affascinante ritiro di Teddington

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Dopo il ko contro il QPR, i viola lasciano Londra e si trasferiscono nel resort sul Tamigi dove proseguirà la preparazione: oggi primo allenamento

Archiviata la prima amichevole della tournée inglese, persa ieri per 3-2 contro il QPR, la Fiorentina è pronta ad aprire la fase più intensa del proprio soggiorno oltremanica. Dopo tre giorni trascorsi nel quartiere londinese di Kensington, la squadra di Fabio Grosso si trasferirà infatti oggi, subito dopo pranzo (partenza prevista intorno alle 14.30 italiane), a Teddington, elegante distretto a sud-ovest della capitale che fa parte del borough di Richmond upon Thames. Sarà qui che De Gea e compagni poseranno le basi del lavoro che accompagnerà la squadra verso l'inizio della nuova stagione.

Il quartier generale viola

La nuova casa della Fiorentina sarà uno splendido resort affacciato direttamente sul Tamigi, scelto per garantire tranquillità e massima riservatezza al gruppo. Una struttura di altissimo livello, dotata di palestre, piscine, circolo di canottaggio e ben quindici campi dedicati a tennis, padel e pickleball, dove i viola potranno concentrarsi esclusivamente sulla preparazione atletica e tattica. Già nel pomeriggio di oggi, alle 17 locali, è prevista la prima seduta di allenamento, mentre domani e martedì il programma entrerà nel vivo con due doppie sessioni.

Verso Watford e poi il Real Madrid

Il ritiro di Teddington rappresenterà il cuore della tournée inglese. Da qui la Fiorentina partirà mercoledì, dopo circa un'ora di pullman, per raggiungere Watford e disputare la seconda amichevole estiva. Il gruppo resterà poi in Inghilterra fino al 31 luglio, giorno in cui è previsto il trasferimento a Klagenfurt, in Austria, dove ad attendere la formazione di Grosso ci sarà il prestigioso test internazionale contro il Real Madrid, ultimo banco di prova prima dell'avvicinamento agli impegni ufficiali della nuova stagione.