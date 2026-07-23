Dovbyk come sostituto di Kean? Ecco la situazione del centravanti della Roma

vedi letture

La Fiorentina potrebbe cedere Moise Kean entro la fine del mercato, ma questa non è una notizia. Anche Fabio Grosso ieri ha parlato apertamente di questa possibilità anche se, al momento, non pare esserci nessuna offerta concreta in mano ai dirigenti viola. Col Como ci sono stati solo dei timidi sondaggi e dall'estero nessuno si è mosso concretamente per lui. Probabilmente ci sarà da attendere ancora, ma nel frattempo il club si sta guardando intorno per individuare dei possibili sostituti.

Confermato l'interesse per Pellegrino del Parma, uno dei nomi che circolano è quello di Artem Dovbyk della Roma. L'ucraino è stato messo alla porta dai giallorossi, soprattutto a causa del suo ingaggio da 3,5 milioni di euro, ma a parte dei sondaggi da parte di Real Betis e Genoa nessuno si è fatto avanti con una proposta concreta. Esattamente come accaduto per Kean dalle parti del Viola Park.

Clicca qui per l'articolo completo