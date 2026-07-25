Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola: l'Italia affidata a Pirlo
Prime pagine sportive di oggi, sabato 25 luglio 2026, dedicate in gran parte alla Nazionale e alla scelta del nuovo ct per i prossimi 4 anni:
Gazzetta dello Sport: Italia a Pirlo. Nasce la Nazionale di Maldini e Leonardo. Sarà ct dopo il no di Guardiola. L'obiettivo è il Mondiale 2030. Contratto di 4 anni. Buffon si sfila.
Corriere dello Sport - Stadio: Viola, ecco Joao Mario. Accordo con la Juve: il terzino è in arrivo. Prestito con diritto di riscatto, pronto un altro regalo per Grosso.
Tuttosport: Italia, c'è chi dice sì: Pirlo. Incassato il no di Guardiola, Maldini e Leonardo accelerano per il nuovo ct: manca solo l'annuncio (martedì?) per il Maestro di nuovo in azzurro. Contratto fino al Mondiale del 2030. Pep: "Sono onorato ma non me la sento".
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