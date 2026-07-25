Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola: l'Italia affidata a Pirlo

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola: l'Italia affidata a PirloFirenzeViola.it
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 07:00Notizie di FV
di Redazione FV
Le immagini e i titoli delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, sabato 25 luglio 2026

Prime pagine sportive di oggi, sabato 25 luglio 2026, dedicate in gran parte alla Nazionale e alla scelta del nuovo ct per i prossimi 4 anni: 


Gazzetta dello Sport: Italia a Pirlo. Nasce la Nazionale di Maldini e Leonardo. Sarà ct dopo il no di Guardiola. L'obiettivo è il Mondiale 2030. Contratto di 4 anni. Buffon si sfila. 

Corriere dello Sport - Stadio: Viola, ecco Joao Mario. Accordo con la Juve: il terzino è in arrivo. Prestito con diritto di riscatto, pronto un altro regalo per Grosso.

Tuttosport: Italia, c'è chi dice sì: Pirlo. Incassato il no di Guardiola, Maldini e Leonardo accelerano per il nuovo ct: manca solo l'annuncio (martedì?) per il Maestro di nuovo in azzurro. Contratto fino al Mondiale del 2030. Pep: "Sono onorato ma non me la sento".