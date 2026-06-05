Serie A, il calendario completo della nuova stagione: big match alla terza
Saranno Inter-Napoli, Juventus-Milan e Roma-Atalanta i primi big match della stagione 2026/27 di Serie A: tutte e tre le partite sono state calendarizzate nella terza giornata. Il primo derby, quello di Milano, invece, si giocherà nel decimo turno di campionato. Ecco il calendario completo della serie A 2026/27:
Prima giornata (23/08/2026):
Atalanta-Sassuolo
Bologna-Lazio
Frosinone-Juve
Genoa-Napoli
Inter-Monza
Parma-Cagliari
Roma-Fiorentina
Torino-Milan
Udinese-Como
Venezia-Lecce
seconda giornata (30/08/2026)
Atalanta-Bologna
Cagliari-Inter
Fiorentina-Frosinone
Juventus-Parma
Lazio-Genoa
Lecce-Roma
Milan-Venezia
Monza-Udinese
Napoli-Como
Sassuolo-Torino
terza giornata (06/09/2026)
Bologna-Sassuolo
Cagliari-Lecce
Fiorentina-Torino
Frosinone-Venezia
Genoa-Como
Inter-Napoli
Juventus-Milan
Parma-Monza
Roma-Atalanta
Udinese-Lazio
quarta giornata (13/09/2026)
Atalanta-Cagliari
Como-Parma
Genoa-Frosinone
Inter-Udinese
Lazio-Milan
Lecce-Monza
Napoli-Bologna
Sassuolo-Juventus
Torino-Roma
Venezia-Fiorentina
quinta giornata (20/09/2026)
Bologna-Torino
Fiorentina-Napoli
Frosinone-Como
Juventus-Atalanta
Milan-Lecce
Monza-Sassuolo
Parma-Genoa
Roma-Inter
Udinese-Cagliari
Venezia-Lazio
sesta giornata (11/10/2026)
Atalanta-Venezia
Cagliari-Juventus
Como-Roma
Genoa-Fiorentina
Inter-Parma
Lazio-Monza
Lecce-Bologna
Napoli-Frosinone
Sassuolo-Milan
Torino-Udinese
settima giornata (18/10/2026)
Bologna-Inter
Fiorentina-Como
Frosinone-Sassuolo
Juventus-Lazio
Milan-Atalanta
Monza-Cagliari
Parma-Torino
Roma-Genoa
Udinese-Lecce
Venezia-Napoli
ottava giornata (25/10/2026)
Atalanta-Frosinone
Cagliari-Bologna
Como-Sassuolo
Genoa-Venezia
Inter-Fiorentina
Lazio-Parma
Lecce-Juventus
Napoli-Roma
Torino-Monza
Udinese-Milan
nona giornata (28/10/2026)
Fiorentina-Atalanta
Frosinone-Lecce
Genoa-Juventus
Milan-Bologna
Monza-Napoli
Parma-Udinese
Roma-Cagliari
Sassuolo-Lazio
Torino-Como
Venezia-Inter
decima giornata (01/11/2026)
Atalanta-Parma
Bologna-Monza
Como-Venezia
Frosinone-Torino
Juventus-Napoli
Lazio-Cagliari
Lecce-Genoa
Milan-Inter
Sassuolo-Fiorentina
Udinese-Roma
undicesima giornata (08/11/2026)
Cagliari-Frosinone
Fiorentina-Juventus
Genoa-Milan
Inter-Como
Monza-Atalanta
Napoli-Lazio
Parma-Bologna
Roma-Sassuolo
Torino-Lecce
Venezia-Udinese
dodicesima giornata (22/11/2026)
Atalanta-Inter
Bologna-Udinese
Como-Cagliari
Juventus-Venezia
Lazio-Lecce
Milan-Frosinone
Monza-Fiorentina
Napoli-Torino
Parma-Roma
Sassuolo-Genoa
tredicesima giornata (29/11/2026)
Cagliari-Milan
Como-Juventus
Frosinone-Parma
Inter-Genoa
Lecce-Atalanta
Roma-Monza
Sassuolo-Napoli
Torino-Lazio
Udinese-Fiorentina
Venezia-Bologna
quattordicesima giornata (06/12/2026)
Bologna-Roma
Fiorentina-Cagliari
Frosinone-Inter
Genoa-Torino
Juventus-Udinese
Lazio-Atalanta
Milan-Parma
Monza-Como
Napoli-Lecce
quindicesima giornata (13/12/2026)
Atalanta-Genoa
Cagliari-Venezia
Como-Bologna
Inter-Torino
Juventus-Monza
Lazio-Roma
Lecce-Sassuolo
Napoli-Milan
Parma-Fiorentina
Udinese-Frosinone
sedicesima giornata (20/12/2026)
Atalanta-Napoli
Fiorentina-Bologna
Frosinone-Lazio
Genoa-Udinese
Lecce-Inter
Milan-Como
Roma-Juventus
Sassuolo-Parma
Torino-Cagliari
Venezia-Monza
diciassettesima giornata (03/01/2027)
Bologna-Juventus
Cagliari-Genoa
Como-Lecce
Fiorentina-Lazio
Inter-Sassuolo
Monza-Milan
Parma-Napoli
Roma-Frosinone
Torino-Venezia
Udinese-Atalanta
diciottesima giornata (06/01/2027)
Atalanta-Como
Frosinone-Bologna
Genoa-Monza
Juventus-Torino
Lazio-Inter
Lecce-Parma
Milan-Fiorentina
Napoli-Cagliari
Sassuolo-Udinese
Venezia-Roma
diciannovesima giornata (10/01/2027)
Bologna-Genoa
Cagliari-Sassuolo
Como-Lazio
Fiorentina-Lecce
Inter Juventus
Monza-Frosinone
Parma-Venezia
Roma-Milan
Torino-Atalanta
Udinese-Napoli
ventesima giornata (17/01/2027)
Atalanta-Roma
Cagliari-Como
Juventus-Genoa
Lazio-Bologna
Lecce-Udinese
Milan-Torino
Napoli-Fiorentina
Parma-Inter
Sassuolo-Monza
Venezia-Frosinone
ventunesima giornata (24/01/2027)
Bologna-Atalanta
Como-Napoli
Fiorentina-Sassuolo
Frosinone-Milan
Genoa-Parma
Inter-Venezia
Juventus-Cagliari
Lecce-Torino
Monza-Lazio
Roma-Udinese
ventiduesima giornata (31/01/2027)
Atalanta-Fiorentina
Cagliari-Parma
Genoa-Lecce
Lazio-Venezia
Milan-Juventus
Monza-Roma
Napoli-Inter
Sassuolo-Como
Torino-Frosinone
Udinese-Bologna
ventitreesima giornata (07/02/2027)
Atalanta-Lazio
Bologna-Milan
Como-Monza
Fiorentina-Udinese
Inter-Cagliari
Juventus-Sassuolo
Lecce-Napoli
Parma-Frosinone
Roma-Torino
Venezia-Genoa
ventiquattresima giornata (14/02/2027)
Bologna-Como
Cagliari-Lazio
Frosinone-Fiorentina
Genoa-Atalanta
Inter-Milan
Monza-Lecce
Napoli-Juventus
Roma-Parma
Torino-Sassuolo
Udinese-Venezia
venticinquesima giornata (21/02/2027)
Atalanta-Monza
Como-Torino
Fiorentina-Inter
Juventus-Bologna
Lazio-Napoli
Lecce-Frosinone
Milan-Genoa
Sassuolo-Roma
Udinese-Parma
Venezia-Cagliari
ventiseiesima giornata (28/02/2027)
Bologna-Lecce
Cagliari-Udinese
Como-Milan
Frosinone-Napoli
Genoa-Lazio
Inter-Atalanta
Monza-Juventus
Parma-Sassuolo
Roma-Venezia
Torino-Fiorentina
ventisettesima giornata (07/03/2027)
Atalanta-Torino
Fiorentina-Venezia
Juventus-Roma
Lazio-Frosinone
Lecce-Como
Milan-Cagliari
Monza-Genoa
Napoli-Parma
Sassuolo-Bologna
Udinese-Inter
ventottesima giornata (14/03/2027)
Bologna-Napoli
Cagliari-Fiorentina
Como-Udinese
Frosinone-Monza
Genoa-Roma
Lazio-Juventus
Milan-Sassuolo
Parma-Lecce
Torino-Inter
Venezia-Atalanta
ventinovesima giornata (21/03/2027)
Atalanta-Milan
Fiorentina-Genoa
Inter-Frosinone
Juventus-Como
Monza-Bologna
Napoli-Venezia
Parma-Lazio
Roma-Lecce
Sassuolo-Cagliari
Udinese-Torino
trentesima giornata (04/04/2027)
Cagliari-Napoli
Como-Fiorentina
Frosinone-Udinese
Genoa-Inter
Lecce-Lazio
Milan-Monza
Roma-Bologna
Sassuolo-Atalanta
Torino-Juventus
Venezia-Parma
trentunesima giornata (11/04/2027)
Bologna-Venezia
Cagliari-Atalanta
Fiorentina-Milan
Frosinone-Genoa
Inter-Roma
Juventus-Lecce
Lazio-Torino
Napoli-Sassuolo
Parma-Como
Udinese-Monza
trentaduesima giornata (18/04/2027)
Atalanta-Udinese
Bologna-Cagliari
Como-Frosinone
Fiorentina-Parma
Milan-Napoli
Monza-Inter
Roma-Lazio
Sassuolo-Lecce
Torino-Genoa
Venezia-Juventus
trentatreesima giornata (25/04/2027)
Cagliari-Monza
Frosinone-Roma
Genoa-Sassuolo
Inter-Bologna
Juventus-Fiorentina
Lazio-Como
Lecce-Milan
Napoli-Udinese
Parma-Atalanta
Venezia-Torino
trentaquattresima giornata (02/05/2027)
Atalanta-Juventus
Bologna-Fiorentina
Como-Inter
Lecce-Cagliari
Milan-Lazio
Monza-Venezia
Roma-Napoli
Sassuolo-Frosinone
Torino-Parma
Udinese-Genoa
trentacinquesima giornata (09/05/2027)
Fiorentina-Roma
Frosinone-Atalanta
Genoa-Cagliari
Inter-Lecce
Lazio-Sassuolo
Napoli-Monza
Parma-Milan
Torino-Bologna
Udinese-Juventus
Venezia-Como
trentaseiesima giornata (16/05/2027)
Bologna-Frosinone
Cagliari-Torino
Como-Atalanta
Juventus-Inter
Lazio-Udinese
Lecce-Fiorentina
Milan-Roma
Monza-Parma
Napoli-Genoa
Sassuolo-Venezia
trentasettesima giornata (23/05/2027)
Atalanta-Lecce
Fiorentina-Monza
Frosinone-Cagliari
Genoa-Bologna
Inter-Lazio
Parma-Juventus
Roma-Como
Torino-Napoli
Udinese-Sassuolo
Venezia-Milan
trentottesima giornata (30/05/2027)
Bologna-Parma
Cagliari-Roma
Como-Genoa
Juventus-Frosinone
Lazio-Fiorentina
Lecce-Venezia
Milan-Udinese
Monza-Torino
Napoli-Atalanta
Sassuolo-Inter
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