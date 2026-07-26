Castro alla Roma, possibile coinvolgimento di Dovbyk
FirenzeViola.it
Sembra decollare il trasferimento di Santiago Castro alla Roma. Come riporta Sportitalia il club rossoblù avrebbe accettato l'offerta di 35 milioni più bonus e dunque nelle prossime ore l'operazione potrebbe già chiudersi. Per Sky potrebbe essere coinvolto nell'affare anche l'attaccante Artem Dovbyk che potrebbe fare il percorso inverso e accasarsi al Bologna. Dovbyk è uno degli attaccanti accostato anche alla Fiorentina che dunque dovrebbe depennarlo dall'elenco dei possiibli acquisti.
Pubblicità
News
Atta uno spettacolo. Dodò con la valigia pronta. Paratici che vuol fare con Kean? Servono presto esterni d’attacco; meglio Solomon di Cancellieri, meglio Bakayoko di Mastantuonodi Luca Calamai
Le più lette
Copertina
Dagli inviatiViola, il risultato conta poco: ma a Londra si è vista una squadra ancora tutta da costruire
Dagli inviatiDe Gea: "Dobbiamo migliorare in tanti dettagli. Che responsabilità essere capitano del Centenario!"
Niccolò SantiViola in ritardo sugli esterni: da Soulé ad Alajbegovic, cifre fuori budget. Kean cerca una sistemazione, sondato Pellegrino. Joao Mario a un passo, Valdepenas non è in dubbio. Ancora quindici esuberi da piazzare
Tommaso LoretoKean e gli altri: in Inghilterra più di una chance per chi si trova a metà strada tra mercato e rilancio
Stefano PrizioNessuna barricata per Kean da una città che vide andarsene Baggio, Batistuta e Rui Costa
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com