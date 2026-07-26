Castro alla Roma, possibile coinvolgimento di Dovbyk

Castro alla Roma, possibile coinvolgimento di DovbykFirenzeViola.it
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Oggi alle 00:03News
di Redazione FV

Sembra decollare il trasferimento di Santiago Castro alla Roma. Come riporta Sportitalia il club rossoblù avrebbe accettato l'offerta di 35 milioni più bonus e dunque nelle prossime ore l'operazione potrebbe già chiudersi. Per Sky potrebbe essere coinvolto nell'affare anche l'attaccante Artem Dovbyk che potrebbe fare il percorso inverso e accasarsi al Bologna. Dovbyk è uno degli attaccanti accostato anche alla Fiorentina che dunque dovrebbe depennarlo dall'elenco dei possiibli acquisti.