La Fiorentina meno brillante del QPR: ko nella prima amichevole inglese

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Stecca all'esordio della tournée inglese la Fiorentina, perdendo per 3-2 in casa del QPR. Davanti a poco meno di 10mila tifosi di cui una parte della Fiorentina, la squadra di Grosso è apparsa meno brillante del club inglese, più avanti nella preparazione. Nel primo tempo sul 2-0 per i padroni di casa Atta era stato bravo a tenere viva la gara, ma nella ripresa, nonostante i tanti cambi da una parte e dall'altra Smith (migliore del QPR, entrato in tutti i gol degli inglesi per i quali si era anche procurato un rigore nei primi 45') segna il terzo gol. Piccoli limita i danni.

Grosso ha alternato Oulai e Fagioli in regia, Brescianini adattato ancora terzino sinistro. Tra i migliori Atta, Dodo autore del fallo su Smith che ha regalato il rigore al QPR tra i peggiori insieme ad uno spento Kean