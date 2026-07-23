Kean sì, Kean no: il punto di mercato sulla situazione dell'attaccante viola

Kean sì, Kean no: il punto di mercato sulla situazione dell'attaccante violaFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:20Notizie di FV
di Redazione FV

Il futuro di Moise Kean è destinato a tenere banco anche quest’estate. Come ampiamente prevedibile il periodo di validità della clausola da 62 milioni è stato il più sereno. A nessuno è venuto in mente di presentarsi al Viola Park con un’offerta così onerosa. Ora però iniziano le danze: la Fiorentina sta cercando di capire se esistano i margini per trovare una sistemazione al centravanti classe 2000. Che come vi raccontiamo da quasi due mesi è tutt’altro che incedibile.

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