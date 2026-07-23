Kean sì, Kean no: il punto di mercato sulla situazione dell'attaccante viola
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Il futuro di Moise Kean è destinato a tenere banco anche quest’estate. Come ampiamente prevedibile il periodo di validità della clausola da 62 milioni è stato il più sereno. A nessuno è venuto in mente di presentarsi al Viola Park con un’offerta così onerosa. Ora però iniziano le danze: la Fiorentina sta cercando di capire se esistano i margini per trovare una sistemazione al centravanti classe 2000. Che come vi raccontiamo da quasi due mesi è tutt’altro che incedibile.
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Lorenzo Di BenedettoKean e il futuro, c'è aria di addio: pro e contro della probabile cessione del centravanti. Lucca nel mirino, ma non sarebbe lui il sostituto. Esterni d'attacco: Soule in lista, i primi contatti con il suo entourage ci sono già stati
Angelo GiorgettiNiente ruffianate, il club si è guadagnato la fiducia: big in partenza e nessuno li rimpiangerà. Devono essere rimosse le scorie di un’annata ignobile. Quella bugia su Oulai e un dubbio sul ruolo di Fagioli: serve un regista così?
Mario TeneraniParatici ama la costruzione dal basso… Fatte difesa e mediana, ora tocca all’attacco. Bakayoko top, ma attenzione a Cancellieri. Sogno Garnacho, Koleosho resta una chance
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