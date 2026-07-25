Mercato: Joao Mario sempre più vicino, il Venezia vuole Moreno

Mercato: Joao Mario sempre più vicino, il Venezia vuole MorenoFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

Il mercato viola non si ferma e Fabio Paratici è pronto a chiudere per un altro terzino destro dopo Alex Jimenez (oggi utilizzato come ala). La Fiorentina ha presentato l'offerta ufficiale per un prestito oneroso e diritto di riscatto per una cifra di circa 9 milioni complessivi: il terzino potrebbe arrivare ad inizio settimana.

In uscita da registrare l'interesse con tanto di trattativa in corso da parte del Venezia per il difensore Matias Moreno, non portato in Inghilterra proprio per motivi di mercato. Dalla Turchia parlano invece di un interesse del Besiktas di Italiano per Fabbian, già avuto al Bologna. Lo stesso club turco che si era interessato di Mandragora.