Mercato: Joao Mario sempre più vicino, il Venezia vuole Moreno
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Il mercato viola non si ferma e Fabio Paratici è pronto a chiudere per un altro terzino destro dopo Alex Jimenez (oggi utilizzato come ala). La Fiorentina ha presentato l'offerta ufficiale per un prestito oneroso e diritto di riscatto per una cifra di circa 9 milioni complessivi: il terzino potrebbe arrivare ad inizio settimana.
In uscita da registrare l'interesse con tanto di trattativa in corso da parte del Venezia per il difensore Matias Moreno, non portato in Inghilterra proprio per motivi di mercato. Dalla Turchia parlano invece di un interesse del Besiktas di Italiano per Fabbian, già avuto al Bologna. Lo stesso club turco che si era interessato di Mandragora.
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Notizie di FV
Atta uno spettacolo. Dodò con la valigia pronta. Paratici che vuol fare con Kean? Servono presto esterni d’attacco; meglio Solomon di Cancellieri, meglio Bakayoko di Mastantuonodi Luca Calamai
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2 Viola in ritardo sugli esterni: da Soulé ad Alajbegovic, cifre fuori budget. Kean cerca una sistemazione, sondato Pellegrino. Joao Mario a un passo, Valdepenas non è in dubbio. Ancora quindici esuberi da piazzare
Copertina
Dagli inviatiDe Gea: "Dobbiamo migliorare in tanti dettagli. Che responsabilità essere capitano del Centenario!"
Tommaso LoretoKean e gli altri: in Inghilterra più di una chance per chi si trova a metà strada tra mercato e rilancio
Stefano PrizioNessuna barricata per Kean da una città che vide andarsene Baggio, Batistuta e Rui Costa
Lorenzo Di BenedettoKean e il futuro, c'è aria di addio: pro e contro della probabile cessione del centravanti. Lucca nel mirino, ma non sarebbe lui il sostituto. Esterni d'attacco: Soule in lista, i primi contatti con il suo entourage ci sono già stati
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