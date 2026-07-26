E se Mandragora facesse il Fagioli? L'ipotesi sul centrocampo viola del Corriere Fiorentino

E se Mandragora facesse il Fagioli? L'ipotesi sul centrocampo viola del Corriere FiorentinoFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Dopo l'amichevole persa contro il QPR, il Corriere Fiorentino si concentra proprio sulla scelta del regista. Le alternative non mancano: da Oulai a Fagioli, con l'ex Juventus che potrebbe anche essere spostato nel ruolo di mezzala destra, mentre Arthur Atta continua a convincere sul centrosinistra.

Un'ipotesi da non scartare porta però a Rolando Mandragora. Il centrocampista viola, schierato da mezzala nell'amichevole inglese e diventato capitano dopo l'uscita di De Gea, potrebbe rappresentare una soluzione diversa, anche considerando il passato di Grosso. In quella posizione, davanti alla difesa, Rolly è stato provato nel primo tempo dell'amichevole col Gubbio. Nelle sue precedenti esperienze in panchina, infatti, l'allenatore ha spesso scelto giocatori dotati di struttura fisica davanti alla difesa, come Mazzitelli a Frosinone e Matic al Sassuolo. Il ritiro in Inghilterra e le prossime amichevoli, a partire dalla sfida contro il Watford, serviranno a definire gerarchie e automatismi del nuovo centrocampo viola.