Joao Mario verso la Fiorentina: potrebbe arrivare anche senza cessioni imminenti
La Fiorentina è pronta ad accelerare per Joao Mario dopo che la Juventus ha aperto alla possibilità di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. Numericamente i viola a destra hanno già in rosa Dodo, Fortini e Jimenez, ma la sensazione è che il portoghese possa arrivare anche senza un'immediata partenza di uno tra il brasiliano e il classe 2006 cresciuto nelle giovanili viola.
Joao Mario in arrivo anche senza cessioni imminenti
Paratici e i dirigenti della Fiorentina sembrano intenzionati a chiudere in tempi brevi l'arrivo del portoghese seguito già da diverse settimane ed ora pronto ad aggregarsi alla squadra di Grosso ed è anche per questo che il suo arrivo potrebbe non essere legato a un imminente partenza nel ruolo di riferimento, anche perché nel frattempo la Fiorentina nei prossimi giorni sarà impegnata nella tournée inglese per la quale, a meno di sorprese dell'ultim'ora, saranno convocati sia Dodo che Fortini.
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