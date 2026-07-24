Calciomercato Joao Mario verso la Fiorentina: potrebbe arrivare anche senza cessioni imminenti

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La Fiorentina vuole Joao Mario in tempi stretti e la Juventus ha già aperto al prestito. Acquisto potenzialmente slegato dalle cessioni

La Fiorentina è pronta ad accelerare per Joao Mario dopo che la Juventus ha aperto alla possibilità di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. Numericamente i viola a destra hanno già in rosa Dodo, Fortini e Jimenez, ma la sensazione è che il portoghese possa arrivare anche senza un'immediata partenza di uno tra il brasiliano e il classe 2006 cresciuto nelle giovanili viola.

Joao Mario in arrivo anche senza cessioni imminenti

Paratici e i dirigenti della Fiorentina sembrano intenzionati a chiudere in tempi brevi l'arrivo del portoghese seguito già da diverse settimane ed ora pronto ad aggregarsi alla squadra di Grosso ed è anche per questo che il suo arrivo potrebbe non essere legato a un imminente partenza nel ruolo di riferimento, anche perché nel frattempo la Fiorentina nei prossimi giorni sarà impegnata nella tournée inglese per la quale, a meno di sorprese dell'ultim'ora, saranno convocati sia Dodo che Fortini.