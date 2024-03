IL LAVORO È INIZIATO: VIA ALLE RIUNIONI OPERATIVE DI COMMISSO

© foto di ACF Fiorentina

Difficile interpretare i pensieri di Rocco Commisso in questi giorni, dopo aver visto il volto scavato dalla sofferenza nella giornata che ha visto il Viola Park salutare Joe Barone con oltre 10mila persone passate a dare l'estremo saluto, e dopo che ieri, proprio il presidente, ha voluto essere presente e vicino alla squadra nel primo allenamento della ripartenza, se così si può definire.

È chiaro ed è già stato ampiamente scritto del ruolo che il numero uno di Mediacom e della Fiorentina avrà nelle prossime settimane, ma quel momento è arrivato: con il trasferimento della salma di Joe Barone a Pozzallo, dove la cittadina che ha dato i natali al dirigente rende omaggio all'uomo che ha portato in alto l'orgoglio pozzallese, è iniziato il lavoro vero e proprio di Rocco Commisso che già oggi ha svolto le prime riunioni operative per definire la Fiorentina che verrà, a partire dai primi impegni in vista del ritorno dei nazionali a Firenze e della sfida sabato prossimo contro il Milan, al Franchi.

Perché non v'è dubbio che la società viola non sarà più la stessa dopo ciò che è successo negli scorsi, tragici giorni: sostituire Barone almeno nell'immediato con una singola persona sarà impossibile, ma con il lavoro di squadra e magari iniziando anche a guardarsi già intorno per valutare figure manageriali di spicco, si potrà ovviare ad un'assenza che tutti al Viola Park vivono con grande tristezza.

Assieme a Commisso c'è anche Mark Stephan oltre ai dirigenti già presenti Ferrari, Pradè e Burdisso, per aiutare il presidente a gestire le tantissime questioni in ballo: dalla gestione del Viola Park al Franchi, dall'organizzazione delle partite delle giovanili al creare il miglior ambiente possibile per la prima squadra e per Italiano. Commisso si è posizionato nel suo ufficio al Viola Park e da lì sta cominciando a coordinare tutta la società.