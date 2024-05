CORR.SPORT-STADIO, Atene, o cara. Stima di "solo" 3000 tifosi viola in finale

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Atene, o cara", scrive stamani il Corriere dello Sport - Stadio in prima pagina a proposito delle difficoltà che tanti tifosi stanno riscontrando per poter seguire la Fiorentina in finale di Conference League. In tanti stanno riscontrando problemi dal punto di vista dei costi e del reperimento dei voli. Lo spiega Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, al quotidiano: "È una trasferta complicata perché a differenza di Praga l’anno scorso dove ci potevi andare via strada, e un po’ di tifosi li abbiamo sistemati anche con i pullman allestiti all’ultimo momento, ad Atene ci si va in aereo e i biglietti sono cari. In più non è per nulla semplice reperire i charter in Italia, proprio parlando numericamente dei velivoli".

Qualcuno si farà 1.500 chilometri con traversata dell’Adriatico da Brindisi a Igoumenitsa ma l'aereo rimane il mezzo da preferire e l'ACCVC ha anche organizzato un charter con costo di 440 euro per i soci e 460 per i non soci, più il biglietto. Al momento - conclude il quotidiano - si stima che saranno 3.000 i tifosi al seguito della Fiorentina: e siccome è impensabile che l’Uefa lasci invenduto il resto del quantitativo, è alto il rischio che migliaia di supporters dell’Olympiacos possano ritrovarsi in settori limitrofi a quelli della Fiorentina.