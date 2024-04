MATTIA GIANI, Eccellenza ferma. Si riprende mercoledì 24

FirenzeViola.it

L'improvvisa e tragica morte di Mattia Giani nel corso di Lanciotto-Castelfiorentino ha scosso tutto il mondo del calcio italiano e non solo. Infatti, come si legge su La Nazione, il Girone A (in cui si trovano le due squadre) del campionato di Eccellenza Toscana non scenderà in campo il prossimo 21 aprile. La decisione arriva per onorare la memoria del 26enne, i cui funerali si terranno nei prossimi giorni, dopo gli accertamenti sulla salma che dovranno stabilire se il decesso poteva essere evitato con più tempestivi interventi.

La scomparsa di Mattia ha distrutto tutto l'ambiente Castelfiorentino, come dichiarato ai nostri microfoni dal suo allenatore Scardigli, e la decisione di non giocare questo weekend è stata presta anche per preservare la regolarità del torneo, considerando che la sfida tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino vale per la salvezza. Il prosieguo del match è fissato a mercoledì 24 aprile, e le ultime due giornate del campionato saranno quindi slittate a domenica 28 aprile e domenica 5 maggio, con conseguente cambiamento del calendario playoff e playout.