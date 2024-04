BRAMBATI, Bonaventura? La Juventus era già in ritardo

FirenzeViola.it

L'ex calciatore e procuratore, Massimo Brambati, ha parlato a TMW Radio della possibilità che la gara contro la Lazio sia stata un "clic" mentale per la Juventus - prossima avversaria viola - in un momento difficile: "A 4-5 giorni dalla fine del mercato sono salito a Milano e mi sono incontrato con Alessandro Moggi, il quale aveva ricevuto una telefonata da Barone. Il quale diceva che la Juventus aveva cercato Bonaventura, a una settimana dalla fine del mercato. Ma se tu Juventus ti accorgi che ti manca uno in mezzo e utilizzi il tecnico per dire che il gruppo non può essere intaccato da altri arrivi. Bonaventura pressava per andare alla Juve, ma la Fiorentina si è trovata spiazzata perché non aveva il tempo di sostituirlo.

Allora mi domando: scusami Giuntoli, non è che sei arrivato in ritardo a pensare di coprire quel ruolo? Avrebbe permesso quella mossa di avere una soluzione in più in quel reparto che a inizio anno aveva. Ora invece ti ritrovi con Nicolussi Caviglia, Miretti, tutti dalla Next Gen. Capisco che il diktat sia quello, ma non si può chiedere poi troppo".