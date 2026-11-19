FirenzeViola Dal metodo Lukaku all'investitura illustre: Pellegrino, relax e lavoro nella sosta per continuare a segnare

Il centravanti argentino ha vissuto una sosta di svago e lavoro. Nel frattempo, non mancano celebri investiture e voglia di segnare ancora

Tra svago e lavoro, fra le bellezze di Firenze e la fatica al Viola Park, sempre concentrato su ciò che c’è da fare. Mateo Pellegrino ha vissuto una sosta tranquilla, godendosi la meravigliosa città in cui vive, ma sempre con la testa sul campo. Queste due settimane gli sono servite per ricaricare le pile e tornare ancora più agguerrito per la trasferta di Monza, dove insegue il terzo gol consecutivo (sesto in totale) con la maglia della Fiorentina.

Tra grigliate, arte e lavoro

I trascorsi dell’argentino in questi giorni di pausa per le Nazionali li racconta direttamente il suo profilo Instagram: una visita agli Uffizi, un po’ di relax tra amici e famiglia e duro lavoro al centro sportivo di Bagno a Ripoli. Il giusto mix per convogliare le energie sul campo e staccare quanto necessario. Il suo stato di forma è sotto gli occhi di tutti, esattamente come le investiture nei suoi confronti: da bomber Martin Palermo (intervenuto ai nostri microfoni) al suo ex allenatore al Platense, tutti parlano bene dell’ex Parma e si aspettano una crescita costante, nel segno dei grandi centravanti.

Il metodo Lukaku di Vanoli

Crescita che passa molto da Paolo Vanoli e dai suoi metodi di allenamento, su cui ci si interroga curiosamente ancor di più oggi, dopo le dichiarazioni di Antonio Conte sul lavoro specifico fatto dall’attuale allenatore viola per migliorare Romelu Lukaku, ai tempi dell’Inter in cui Vanoli lavorava nello staff del tecnico salentino. Chissà che parte di quel percorso non sia stato replicato anche al Viola Park, visto il frutto dei risultati evidenti sul centravanti belga (decisamente nella sua versione migliore in nerazzurro).

Aspettando il padre e cercando altri gol

Di sicuro, qualsiasi percorso stia seguendo, Pellegrino ha fame di gol e voglia di continuare a dimostrare di che pasta è fatto a tutti, in primis a suo padre. Mauricio è sempre stato presente nella vita del classe 2001, anche a livello calcistico, tanto che nella lettera aperta e pubblicata oggi dalla Fiorentina, l'attaccante ripercorre il suo excursus dentro e fuori dal campo e racconta dei complimenti ricevuti dal padre dopo il gol alla Juventus, una rarità dato che “non parliamo molto di calcio”. Mauricio, ottimo ex difensore (bandiera del Velez e discreto stopper con le maglie di Barcellona e Valencia) non è ancora mai venuto a vedere il figlio a Firenze. Mateo lo ha rimarcato sperando che possa accadere presto, anche per fargli vedere che “se avessimo giocato contro, me lo sarei mangiato!”. Intanto, se continua a farlo con gli avversari, il padre e tutti i tifosi viola ne saranno felici anche dalla distanza.