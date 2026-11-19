Joao Mario: "Con la Juve non era rigore. Pentito di aver scelto Firenze? Mai"

Intervistato da Tuttosport, l'esterno della Fiorentina Joao Mario si racconta partendo dalle sensazioni avute dopo la partita contro la Juventus: "Una sensazione amara. Sapevamo che loro sono una grande squadra ma durante la gara sentivamo che potevamo vincere. E' questa la mentalità che dobbiamo avere sempre, provare a vincere tutte le partite, anche contro le big. Lo abbiamo dimostrato quella sera anche se alla fi ne non sono arrivati i tre punti. Il rigore chiesto dalla Juventus per fallo di mano? Ormai è acqua passata (sorride). Comunque ho rivisto le immagini, per me sono stati un movimento e un tocco involontari. Possono pure pensarla diversamente, nel calcio è una cosa normale, ma la decisione finale a mio avviso è stata corretta".

Sul futuro non risponde, e alla domanda se si sia pentito di aver scelto Firenze dopo l'inizio complicato, Joao Mario non si tira indietro: "Mai. Nel calcio certi momenti capitano. Vero che abbiamo iniziato male anche per via dei tanti cambiamenti, ma ho sempre creduto che siamo una squadra forte. Ora stiamo crescendo, penso e spero che il peggio sia alle spalle".