FirenzeViola Njie tiene Vanoli in attesa: filtra ottimismo per Monza, ma ci sono due alternative

Oggi sarà una giornata decisiva sul fronte Njie anche se le prime sensazioni sono positive

La Fiorentina incrocia le dita per Alieu Njie, ma le prime indicazioni sulle condizioni dello svedese invitano all'ottimismo. L'esterno viola è stato costretto a chiedere il cambio al 71' della sfida tra Svezia e Polonia, dopo aver ricevuto una botta alla coscia. Un episodio che ha inevitabilmente acceso qualche preoccupazione in vista della trasferta di lunedì contro il Monza.

Le prime sensazioni

Il giocatore ha subito rassicurato la Fiorentina e al momento non sarebbero previsti esami strumentali anche se la giornata di oggi sarà decisiva in questo senso visto che l'esterno tornerà al Viola Park e potrà essere visitato dallo staff medico. Njie ha preferito fermarsi dopo aver avvertito dolore nel tentativo di continuare a correre, evitando così di correre rischi inutili. La situazione sarà monitorata dallo staff viola, con la speranza di recuperarlo per la ripresa del campionato. Il fatto che la Fiorentina giochi lunedì sera rappresenta un piccolo vantaggio, perché concede a Vanoli qualche ora supplementare per valutare la risposta della coscia e decidere se schierare lo svedese dal primo minuto. Non è comunque esclusa una gestione prudente, magari con un impiego a partita in corso.

Le alternative pronte

L'eventuale assenza di Njie peserebbe soprattutto per il momento di forma attraversato dall'ex Torino, reduce da tre gol consecutivi contro Atalanta, Sassuolo e Juventus. Una crescita che lo ha reso uno degli elementi più incisivi della formazione viola. Ma quali sarebbero le alternative? La soluzione più naturale porta a Wilfried Gnonto, che potrebbe prendere il suo posto sulla fascia senza modificare eccessivamente l'assetto offensivo. Un'altra possibilità sarebbe invece quella di ridisegnare la corsia sinistra, affidandosi a Joao Mario e Valdepenas. Più complicata l'ipotesi Gonçalves, considerando che il portoghese ha già sottolineato di non sentirsi propriamente un esterno. La priorità di Vanoli resta comunque recuperare Njie, senza forzarne il rientro. Le prossime sedute al Viola Park saranno decisive per capire se il tecnico potrà confermare lo svedese tra i titolari oppure dovrà affidarsi a una soluzione alternativa per la delicata trasferta in Brianza.