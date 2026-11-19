FirenzeViola Nessun esame specifico dopo l'infortunio di Njie ma resta in dubbio per Monza

Lo stop di Alieu Njie nel corso del suo esordio con la Nazionale maggiore svedese contro la Polonia ha fatto preoccupare i tifosi della Fiorentina che hanno scoperto le sue qualità in questo avvio di stagione. Secondo quanto appreso da FirenzeViola nella giornata di oggi, con la squadra che non si è allenata perché Vanoli ha concesso a tutti un giorno libero, non sono previste visite di controllo per l'attaccante, notizia positiva perché esclude una grave entità dell'infortunio subito dal giocatore.

Solo domani, con la ripresa degli allenamenti, potrà essere più chiaro il quadro di recupero del calciatore, che potrebbe comunque dover aspettare qualche giorno prima di allenarsi di nuovo con i compagni, ma lo stop non dovrebbe comunque essere lungo con un dubbio lecito verso la trasferta di Monza ma con la sensazione di riaverlo a disposizione a breve.