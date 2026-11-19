Kean è un caso a Como ma nessun dubbio sul riscatto. TMW: "Ecco quando scatta"

Moise Kean è destinato a proseguire la propria avventura con la maglia del Como anche nella prossima stagione. Nonostante l'obbligo di riscatto previsto nell'accordo sia subordinato al raggiungimento di determinate condizioni, TMW scrive che non sembrano esserci particolari ostacoli alla sua attivazione. I parametri stabiliti, infatti, sarebbero legati esclusivamente ai risultati della squadra e considerati facilmente raggiungibili. Sebbene non siano ancora stati resi noti nel dettaglio, il riscatto potrebbe scattare già con il primo punto conquistato dal Como dopo l'inizio di febbraio, una scadenza individuata anche per ragioni fiscali.

L'investimento, che si aggira intorno ai 35 milioni di euro, non ha però prodotto finora i risultati sperati. L'attaccante italiano ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici, trascorrendo più tempo ai box che sul terreno di gioco. A preoccupare sono soprattutto le condizioni di Kean, fermo dallo scorso 20 settembre. Nei giorni scorsi il centravanti ha accusato un nuovo problema durante un allenamento, tanto da rendere necessari ulteriori accertamenti medici. Il futuro contrattuale di Kean appare dunque delineato ed è lontano dalla Fiorentina, mentre resta ancora da capire quando potrà tornare a disposizione e dare finalmente continuità alla propria esperienza in maglia biancoblù.