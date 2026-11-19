FirenzeViola Vanoli scelga tra lo yin e lo yang del centrocampo: il fuoco di Oulai o la sensibilità di Fagioli. E intanto Firenze ha già deciso

Alla ripresa Vanoli dovrà decidere chi schierare titolare a centrocampo: Fagioli è in un momento negativo, Oulai potrebbe giocare dal 1'

Fagioli e Oulai, lo yin e lo yang del centrocampo della Fiorentina. Da una parte il talentuoso ombroso che basa le sue prestazioni anche sull'umore e non solo sulla tecnica; dall'altra il giovane focoso che sta mettendo in mostra le proprie qualità ma anche un carattere da domare. Vanoli lavora su entrambi fin dal suo ritorno in panchina e contro il Monza dovrà decidere a quale lato dell'equilibrio votarsi.

Il momento di Fagioli

Nicolò Fagioli, difeso da Vanoli a spada tratta nonostante una tiratina d'orecchie arrivata per come tornò a Firenze in seguito alla prima convocazione dopo tanto tempo da parte di Mancini, è uno dei fedelissimi che però ha perso la sua aura per strada, fino a perdere la titolarità contro la Juventus. La nuova esperienza in azzurro non ha certo favorito la ripresa del centrocampista, vista la prestazione negativa contro il Belgio e la bocciatura a metà gara da parte del ct. L'allenatore della Fiorentina ha sempre parlato molto con lui, cercando di accenderlo anche nei momenti d'ombra ma, un po' come accaduto nella prima parte della scorsa stagione, anche in queste settimane pare essersi inceppato.

Oulai ha il fuoco dentro

Inao Oulai è stato protetto in modo diverso dal tecnico. Lo ha lasciato fuori a più riprese, lo ha 'bastonato' pubblicamente per atteggiamenti che deve migliorare e poi lo ha mandato in campo quando l'ambientamento ha iniziato a dare i propri frutti. Il carattere dell'ivoriano è quello visto anche in Nazionale: falciata ai danni di un avversario e gol all'incrocio per il definitivo 2-2. Un ragazzo che deve essere aiutato nel domare i propri istinti, sia tattici che soprattutto di temperamento. Ma vista la Fiorentina sonnolenta e spesso passiva di questo avvio, forse è proprio questa componente caratteriale ad essere sfruttabile come arma del risveglio generale.

Vanoli deve scegliere, Firenze lo ha già fatto

Vanoli dovrà dunque decidere già dalla gara contro il Monza tra l'elettricità di Oulai e la tecnica sensibile di Fagioli. Firenze la propria scelta l'avrebbe già fatta, almeno a giudicare da quanto si legge o si ascolta tra social e radio. L'ivoriano adesso viene visto come un crack che può restituire un po' d'anima a una squadra che ha fatto fatica a trovarla nel corso dei primi mesi di questa stagione. E la sensazione è che possa essere d'accordo anche Vanoli. Ma senza bocciare Fagioli, che viene ancora ritenuto come uno dei cardini del progetto viola tanto da non voler nemmeno sentir parlare di un potenziale addio a gennaio. Ma questa è un'altra storia e verrà scritta entro l'inizio del nuovo anno. Per il momento c'è il dubbio legato a chi partirà titolare alla ripresa delle ostilità. Con Oulai in netto vantaggio.