FirenzeViola Atta al Viola Park anche nel giorno libero: il rientro in gruppo è più vicino

Buone notizie sul fronte Arthur Atta in vista della trasferta di Monza. Le sensazioni sono positive con Vanoli che potrebbe tornare a convocarlo dopo due mesi dall'ultima volta, ovvero dall'infortunio subito nel corso del pareggio contro il Napoli. Il francese fino a ieri ha proseguito nel proprio percorso di recupero partecipando in parte ad alcuni allenamenti con i compagni e domani, in occasione della ripresa della preparazione in vista della trasferta in Brianza, si capirà meglio se potrà effettivamente tornare fin da subito a disposizione o meno.

Nella giornata di oggi il centrocampista si è comunque presentato al Viola Park nonostante la presenza fosse facoltativa, proseguendo il piano di terapie per rientrare in forma dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare tutto il periodo tra una sosta per le nazionali e l'altra. Un atteggiamento molto positivo che dimostra come il calciatore voglia rientrare nel minor tempo possibile, un atteggiamento che è stato ovviamente molto apprezzato anche dal tecnico e da tutto lo staff viola.