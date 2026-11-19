FirenzeViola Caccia al terzo blitz in esterna della stagione. Il borsino viola, reparto per reparto

Lunedì a Monza Vanoli può ripartire dalla formazione che è arrivata alla sosta con 3 risultati utili consecutivi. Affidandosi al 4-2-3-1 e alle buone notizie che riguardano l’attacco.

Cinque punti dai quali ripartire, quelli raggranellati con i pareggi interni con Atalanta e Juventus oltre ai 3 raccolti contro il Sassuolo, e un assetto (tattico) da stabilizzare. Vanoli ha concesso ancora un giorno libero a tutto il gruppo, sfruttando il calendario che vedrà in campo i viola solo lunedì, poi da domani si comincerà a pensare solo e soltanto al Monza.

Squadra che vince…o pareggia, non si cambia

A proposito di assetto, e al netto di condizioni fisiche da valutare, la sensazione che a Monza il tecnico possa riproporre il 4-2-3-1 con il quale è arrivato alla sosta è forte, e chiama in causa per forza di cose Oulai e Ndour, l’unica coppia che al momento sembra poter garantire un minimo di protezione alla linea difensiva. Certo l’azzurro Under 21 è rientrato anzi tempo per qualche problema alla caviglia, ma il recupero non pare improbabile, quanto a Oulai il gol in nazionale non può che essere motivo di soddisfazione.

La difesa alla prova Varela

E proprio la protezione della difesa è uno dei temi di maggiore curiosità in merito alla Fiorentina di scena a Monza, in una serata in cui ci sarà da tenere d’occhio l’attuale capocannoniere del torneo, quel Varela a quota 9 gol tra le rivelazioni più interessanti dell’annata. Al netto di un ballottaggio aperto tra Viery e il recuperato Ranieri per affiancare Dragusin lunedì sera pure De Gea sarà chiamato a rispondere alle critiche piovute su di lui prima che il campionato si fermasse.

Speranze offensive

E’ semmai sul rendimento esterno che Vanoli può però costruire la sua strategia in vista del test Monza, visto che le uniche 2 vittorie dei viola in campionato sono arrivate proprio lontano dal Franchi. Non solo, perché tra le buone notizie del momento c’è un Gonçalves che ha dato segnali di crescita nelle ultime partite e un Mastantuono che tornerà a disposizione dopo una doppietta in Nazionale che può alleggerire tutte le fatiche del caso. Due frecce offensive cui aggiungere la vena realizzativa di Pellegrino, sperando che l’argentino possa dare continuità al gol contro la Juve