FirenzeViola Lucchesi e Kouadio: lunedì prima volta da avversari viola

La Fiorentina il 23 novembre riprenderà il ccampionato a Monza, squadra terzultima a due punti proprio dai viola. Come la squadra di Vanoli anche quella di Juric ha segnato 17 gol (9 il solo Varela) e ne ha incassati 25, segno che qualcosa dietro da rettificare c'è per tutti e due. Andando a vedere, la retroguardia del Monza conta nella linea a tre due giocatori che la Fiorentina conosce bene, Lorenzo Lucchesi ed Eddy Kouadio, toscani e che sono approdati in Brianza all'interno di un percorso apparentemente diverso. Saranno avversari della Fiornetina per la prima volta.

Lucchesi ha trovato la A solo a Monza

Il fiorentino Lorenzo Lucchesi, classe 2003, sembrava un predestinato, quando dalla Primavera fu mandato alla Ternana dove si mise in luce con una buona stagione. Al rientro però un nuovo prestito, stavolta alla Reggiana passando per il Venezia dove restò neanche un mese, facendo di nuovo una buona annata. Ma al rientro, un anno fa, si prospettò un nuovo prestito in serie B con il Monza dove per Lucchesi si è aperta una nuova fase della sua carriera. Con la promozione della squadra brianzola infatti il difensore viola è stato riscattato e in questa stagione ha potuto giocare finalmente quella A dsolo vista da vicino a Firenze. Titolare ormai inavomibile con Juric ha fatto 10 presenze in campionato (ha saltato la gara con il Cagliari persqualifica) e due in Coppa per un totale di 870 minuti. Per lui sarà dunque la prima volta da avversario della Fiorentina.

Per Kouadio un anno di apprendistato

Eddy Kouadio è uno dei tanti toscani, viene infatti da Prato, pescati dalla Fiorentina negli anni in cui Barone e Commizzo sognavano un Granducato in campo. Per lui le porte della A si sono già spalancate in viola. Proprio con il Monza nel lontano settembre 2024 sedette per la prima volta in panchina mentre per l'esordio ha dovuto aspettare la scorsa estate con Pioli, per un tempo contro il Torino; con Vanoli ha trovato 21 minuti con la Juve e 4' con il Parma poi la stagione si è complicato e l'unica soddisfazione di Kouadio è stato giocare e vincere lo scudetto con la Primavera viola. Quest'estate la decisione di Paratici di un anno di prestito secco, e dunque a giugno tornerà a Firenze, a Monza. In serie A sono già stati 765 i minuti giocati e 180' in Coppa Italia. Con il Cagliari il difensore è andato anche in gol. Grazie a queste prestazioni e alla continuità trovata Kouadio è stato convocato anche da Mancini ad ottobre (pur senza esordire) e in questo nuovo ciclo di partite delle Nazionali è stato invece convocato in Under 21 per la prima volta; nelle due amichevoli fatte dalla squadra di Baldini, in un gruppo consolidato in ottica Europeo, si è ritagliato 39'.