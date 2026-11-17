I due giocatori da prendere a gennaio (nonostante il bilancio in profondo rosso). Il nodo del regista: serve davvero? Paratici ora è stretto fra i conti, da lui mi sarei aspettato un colpo come quello di Varela

L’ultimo bilancio in rosso per 136 milioni, come l’ottimo Salvatore Napolitano ha anticipato rovistando per primo fra i conti ufficiali depositati, eppure siamo già a parlare di mercato.

A gennaio la Fiorentina dovrà sistemare un paio di questioni e ora - considerata la disponibilità apparentemente senza limiti dei Commisso figlio e madre - è anche inutile fare delle previsioni.

Questa proprietà americana è sempre pronta a sorprenderci, avendo sgranocchiato come se fossero noccioline anche i 6 milioni di multa Uefa per violazione del fair play finanziario nel 2025. Figuriamoci che non c’era ancora stata la seconda parte del 2026 spendi&spandi, in tutto 100 milioni cash aggiunta dal family office. Quindi, boh. A parlare di soldi con loro ci si sbaglia sempre e del resto queste sono scelte aziendali.

Paratici dovrà comunque fare qualche conto in più, visto che finora ha potuto spendere come nessuno mai. Io da lui in estate mi sarei aspettato almeno un colpo alla Varela, che il Monza ha pescato per due milioni e mezzo dal Benfica, ma a gennaio qui a Firenze servirà qualcos’altro. Prima di tutto la personalità, perché in questo gruppo pochi ce l’hanno (mi vengono in mente Mastantuono e a suo modo Jimenez).

Alla Fiorentina ne manca parecchia soprattutto in difesa e a centrocampo. E’ circolato il nome di Pierre-Emile Hojbjerg, probabilmente perché prima di passare al Marsiglia era al Tottenham e quindi Paratici lo conosce bene. Qui potremmo aggiungere: beh, se il ragionamento è questo allora conosceva bene anche Dragusin, il quale in questo inizio a dir poco stentato della difesa è stato minimal in termini di interventi decisivi, facendosi piuttosto trascinare al ribasso. La Gazzetta ha ricordato le condizioni per il riscatto obbligatorio, una ventina di milioni circa, che a questi ritmi potrebbe concretizzarsi nelle prime partite del girone di ritorno. Il fatto è che dovunque ci si giri, svolazzano decine di milioni (ricordiamoci fra l’altro i quasi 19 per Beto e i 15 per Viery).

Va detto che dal 2019 in poi, la Fiorentina è stata il miglior posto di lavoro al mondo per qualsiasi dirigente: disponibilità economiche e nessun apparente collegamento fra raggiungimento di risultati e conferma dell’incarico.

Ma torniamo a Hojbjerg: il centrocampista si avvia verso i 32, ha giocato 101 partite con la nazionale danese e di esperienza almeno ne aggiungerebbe parecchia. Il punto però riguarda la ricerca di un regista classico, visto che la Fiorentina ne è sprovvista: Hojbjerg è un medianone che imposta e soprattutto recupera palloni, bene si incastrerebbe in coppia con Oulai in un centrocampo ‘a due e mezzo’. Ho l’impressione che Vanoli subisca molto le pressioni di Paratici, il quale giustamente _ dal suo punto di vista _ vorrebbe veder valorizzato il mercato estivo. Quindi, spazio alla capacità offensiva della Fiorentina, che però dovrebbe essere più protetta in fase di copertura. Hojbjerg (o un prototipo di giocatore come lui) sarebbe adatto per questo tipo di idea, avendo in mente un 4-2-3-1 flessibile con la partecipazione di Atta o Goncalves come vertice alto, o comunque centrocampista votato all’inserimento.

Servirà (servirebbe) anche un centrale difensivo con maggiore personalità. La mia impressione è che gli sbandamenti della coppia di mezzo siano dovuti anche all’assenza di feeling, oltreché di comunicazione. Gira parecchio il nome di Acerbi, sarebbe un’operazione tipo quella di Rugani per trovare una specie di ‘balia’ anche non giocante? Non so, gli equilibri sono sottili. Di sicuro, uno che guidi meglio la pattuglia servirà (magari dovendo rinunciare a Pongracic).

Ci sarebbe poi il tema dell’esterno sinistro difensivo, ruolo che Valdepenas sta frequentando con qualche difficoltà in copertura, a tal punto che gli è stato preferito Joao Mario adattato. Ma qui la speranza è che Parisi possa recuperare fra poche settimane. Ricordiamoci però di come lo aveva utilizzato Vanoli, cioè da esterno alto… Comunque lo si consideri, un bel rompicapo (con la possibile grana Gosens).

Di sicuro quello del regista è un ruolo spartiacque: o si considera fondamentale, oppure no. Io credo che la strada sia quella del 4-2-3-1, quindi a questo punto ne farei a meno. Torreira si sta proponendo praticamente da quando se n’è andato, anche se non gioca in una squadretta: Firenze resta sempre nel cuore, il suo ritorno sarebbe gradito a qualcuno ma io ho gli stessi dubbi che manifestai il giorno dopo la richiamata di Vanoli. Minestre riscaldate, con tutto il rispetto, anche no.

E Paratici ci sorprenda, finalmente, anche grazie a scelte dello scouting che è stato celebrato a priori, insieme al resto, probabilmente perché ci eravamo stancati di restare a bocca aperta di fronte all’originalità calcistica di alcune decisioni viste in passato.