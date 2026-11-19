Bove, il sogno di tornare alla Fiorentina è ancora vivo. Cosa deve succedere

Edoardo Bove continua a coltivare la speranza di tornare un giorno a giocare in Italia, magari proprio con la maglia della Fiorentina. Il centrocampista, attualmente al Watford, non ha dimenticato l'affetto ricevuto a Firenze dopo l'arresto cardiaco del dicembre 2024 e considera ancora il club viola una parte importante della propria vita. Come racconta il Corriere dello Sport-Stadio, il desiderio del giocatore sarebbe quello di tornare a vestire una delle due maglie alle quali è maggiormente legato: quella della Roma, dove è cresciuto calcisticamente, oppure quella della Fiorentina, che gli è rimasta accanto nel momento più difficile della sua carriera.

Un eventuale ritorno in Serie A resta però subordinato a una modifica delle normative italiane sull'idoneità sportiva, scenario che al momento appare complicato. Nel frattempo, Bove guarda anche a un altro obiettivo particolarmente significativo: la legge che porta il suo nome, pensata per promuovere la diffusione della cultura del primo soccorso e della rianimazione cardiopolmonare. Il provvedimento è attualmente fermo per questioni legate ai finanziamenti, ma a gennaio potrebbe arrivare un'accelerazione del percorso parlamentare.