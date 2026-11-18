RFV Viviano: "Mastantuono è un talento generazionale. Njie ha segnato un gol alla Del Piero"

L'ex portiere viola Emiliano Viviano, intervenuto come ogni settimana a "Uno di noi" su Radio FirenzeViola, si è così espresso su uno dei gol segnati da Franco Mastantuono nell'Argentina: “Gli piace quel tiro sul primo palo. Non ho visto la partita, ma continuo ad avere la stessa opinione: siamo davanti a uno che, se le cose vanno bene, è un talento generazionale. Poi ci sono sempre un sacco di incognite nella crescita di un giocatore così forte, ma per il livello della Fiorentina di oggi non è un lusso. È una villa con piscina di 1500 metri quadri”.

Quel sinistro prende alla sprovvista un portiere?

“Più che prenderti alla sprovvista, quando uno rientra da destra verso sinistra, la posizione del portiere varia. Quindi molto spesso sei in contrattempo. Più lui va verso l’interno, più tu ti sposti verso il secondo palo. Ecco che tante volte l’attaccante riesce a trovare il suo gioco sul movimento. Uno che faceva spesso questa cosa era Ribery. C’è anche un video di Maradona che spiega a Kane, che tira sempre sul secondo palo, che qualche volta deve rientrare e chiudere sul primo”.

Il portiere, anche istintivamente, ormai mette il peso per spingere sul secondo palo.

“Lo devi fare per forza, perché piano piano che l’attaccante rientra tu ti devi muovere. Se lui calcia e il portiere non è fermo sui piedi, non ha la forza di spingere sul suo palo perché si sta muovendo dall’altra parte. Sul secondo, invece, è in movimento. Si sposta verso destra e la palla va da quella parte”.

Quanto conta per Mastantuono, che torna dall’Argentina, giocare di lunedì?

“Dal mio punto di vista è un gran bel vantaggio. Domani potrà riposare e poi avrà venerdì, sabato e domenica per recuperare molto più facilmente che allenandosi solo due volte. Un allenamento può cambiare tantissimo”.

Il gol di Oulai in Nazionale è stato meraviglioso…

“Quello è stato alla Del Piero”.

Lunedì sarà all’U-Power Stadium?

“Ho chiamato Pedro Obiang, direttore sportivo del Monza, per dirgli che volevo andare a vedere la partita. E lui: “Ah vuoi venire a vederci?”, io: “No, voglio venire a vedere la Fiorentina. Che c…o me ne frega di voi (ride, ndr)”.

Corvino lo voleva portare a Firenze, Obiang.

“Era un bel giocatore, ha avuto parecchi infortuni. Però è sempre stato un ragazzo top e ha fatto anche un bel lavoro a Monza, con tutti i calciatori sconosciuti che hanno preso”.

Il Monza non è un avversario semplice.

“Se la metto sul piano della proposta di gioco, i brianzoli non sono una squadra che si abbassa per difendersi. La Fiorentina troverà molti spazi: con la qualità dei suoi giocatori, potrà fare bene”.