Il gruppo sanguigno viola: giornalisti terzi, embedded e opinionisti

Fino a lunedì 23 novembre il campionato della Fiorentina non riprenderà, l’appuntamento infatti è nella Brianza, quella cantata da Lucio Battisti che tuttavia speriamo sia per noi viola tutt'altro che velenosa. Ecco! L’augurio che abbiamo appena espresso nella frase precedente, non è un commento tecnico calcistico, un’analisi sportiva o una notazione di colore, è invece un piccolo, anzi microscopico, esempio di dimostrazione del ‘gruppo sanguigno’ viola di chi scrive, del giornalista autore del presente articolo, una captatio salus più che benevolentiae per molti cronisti e giornalisti che si occupano di calcio in Italia, a Firenze e probabilmente anche altrove, tutto ciò col trascorrere del tempo diviene sempre più vero, tanto che ormai di giornalisti cosiddetti terzi, cioè autonomi, che commentino le vicende di una determinata squadra in modo asettico quasi non ve n’è (di sicuro non nella stampa locale), che i colleghi siano imberbi virgulti o navigati cronisti, un po’ tutti tengono a manifestare con decisione ed evidenza il proprio status di embededd, come quei cronisti di guerra con l’elmetto, la divisa e la penna ben schierata al servizio di una causa incorporati di fatto in uno degli eserciti contendenti in un conflitto, la domanda naturalmente è se il loro sia giornalismo o propaganda.

Naturalmente ogni fenomeno ha poi i suoi eccessi, come quei giornalisti, anche maturi, senza però esser saggi, che per convincere il pubblico della loro irriducibile passione sportiva di lungo corso per una squadra, si prodigano in incredibili teatrini fatti di urla belluine, faccette espressive, mossette e reazioni apparentemente psicotiche, alcuni di loro vi si sono prodotti talmente bene da creare un sotto genere televisivo di successo che però non si sa più se rubricare nel settore informazione giornalistica oppure teatrino comico dell’assurdo, tanti sono gli urli e le reazioni scomposte quando la loro squadra vive momenti di difficoltà. Ed il pubblico è talmente abituato a tali esibizioni di gruppo sanguigno che ormai le pretende, tanto che nelle rarissime occasioni in cui un giornalista non si conformi all’uso di schierarsi, il pubblico si arrabbia e straborda talvolta in manifestazioni sgradevoli, ad esempio, parlando di cose nostrane il noto cronista Riccardo Trevisani l’anno passato venne minacciato financo di morte per aver dimostrato la sua alterità al tifo, in quel caso viola, muovendo ai tifosi alcune critiche, ma esempi e aneddoti si sprecano, qui e in tutte le piazze italiane.

Il clima del pallone del resto rimane più prossimo alla guerriglia che a quello sereno di un occasionale passatempo, in verità è impensabile oggi assistere ad una partita manifestando di tenere alla squadra ospite e il Franchi di Firenze non fa certo eccezione, anzi. E i giornalisti, categoria già invisa ai tifosi perchè nella loro percezione questi vengono pagati per far cose che i tifosi invece pagano per fare (vedere una partita, raccontarla, commentarla). Il clima del calcio parlato è oggi serioso, scorbutico e tutti si prendono tremendamente sul serio, tanto è vero che nella contemporaneità sarebbe impensabile realizzare una trasmissione popolare come fu ‘Mai dire gol’ della Gialappa’s band che prenda in giro liberamente e con pepe il calcio, i suoi vizi, i protagonisti e i tifosi perché occorrerebbe presidiare gli studi di registrazione con l’esercito. E’ questo il tempo della corsa pazza dei giornalisti ad apparire più tifosi dei tifosi stessi, non è raro infatti udire cronisti che narrino le proprie imprese da tifosi, negli anni se ne sono udite delle belle, come quel collega che raccontava menandone vanto di aver mollato la compagna partoriente in ospedale per correre a vedere una partita della Fiorentina, roba che in un mondo normale ci sarebbe da chiamare la neuro o almeno l’avvocato divorzista, eppure per la pagnotta e per convincere il pubblico di essere il più malato di tifo tra i malati di tifo si arriva a vantarsi anche di episodi simili.

Era il 18 novembre 1990 quando a condurre la trasmissione ‘90° minuto’ si presentò, con sorpresa degli spettatori, Nando Martellini, giornalista e gigantesco telecronista, Martellini spiegò di essere lì a causa della scomparsa qualche giorno prima dello storico conduttore di quel bellissimo caleidoscopio di visi e caratteri che era la trasmissione che la domenica mostrava in anteprima i gol e le brevi sintesi dai campi della serie A, Paolo Valenti se n’era andato a neppure settant’anni, un’intera vita in cui nessuno, se non gli intimi forse, aveva mai saputo ciò che Martellini svelò finalmente al pubblico italiano: Paolo Valenti aveva un cuore viola, ma un cuore viola timido, composto ed elegante che non gli aveva impedito di condurre per vent’anni quella monumentale e seguitissima trasmissione calcistica, senza parzialità, con compostezza assoluta e senza far trasparire la sua simpatia viola, l’era di quel novantesimo tramontò dopo la morte di Valenti pian piano negli anni novanta, seppure il nome della trasmissione abbia perdurato fino ad oggi con contenuti e soprattutto stili del tutto diversi. Infatti intanto erano cambiati gli italiani e quindi i fruitori del calcio, dal vivo e sui media.

Venne pian piano l’era degli opinionisti (dei quali chi scrive di fatto fa parte), strani giornalisti con deroga all’oggettività, tanto bisogno di campare e licenza di mostrarsi tifosi, persino ultras arrabbiati se il momento o i fatti lo richiedano, anzi obbligo di mostrarsi tali pena l’esclusione dal mercato se non peggio.

Fatto stà che le testate tradizionali chiudono, i giornalisti alla Valenti o alla Martellini non esistono praticamente più e le uniche realtà che funzionano sono i media a fortissima connotazione embedded, la terzietà è quasi del tutto abolita ed è infatti tutto un florilegio di plurali maiestatis anche negli articoli di nuda cronaca: vinciamo, perdiamo, compriamo, vendiamo, facciamo gol, subiamo gol, in un brodo di coltura simile l’oggettività e l’onestà intellettuale muoiono fanciulle, la critica viene interpretata come un tradimento, un atto di sabotaggio da punire e le mosche bianche che tentano strade alternative vengono fatte segno di ingiurie nel migliore dei casi.

Confessiamo: l’idea per questo pezzetto è venuta ascoltando una trasmissione mattutina di radio firenzeviola condotta, tra gli altri, da Francesco Benvenuti, collega giovane, valente, preparatissimo e lucido il quale viene accusato, è questo il verbo assurdo che occorre usare, di avere in simpatia la Juventus, come se quella sua inclinazione (non sappiamo se vera o presunta e poco ci interessa) ne invalidasse onestà, capacità di analisi e la competenza professionale, Benvenuti è gobbo? Embè? Se lo fosse e dicesse anche cose vere e interessanti? Che problema sarebbe, non dovremmo forse ascoltarlo interessati? E’ questo il principio stolto che tuttavia taluni condividono.

Ma attenzione, tornando alla vicenda di Valenti, la curva viola in occasione del Fiorentina-Lecce successivo al disvelamento della simpatia viola da parte di Martellini. La curva viola, dicevamo, dedicò allo storico conduttore di novantesimo minuto questo bellissimo e poetico striscione: "Paolo al 90° lo abbiamo saputo: viola… con classe e dignità", segno che dai tifosi, dal pubblico, dalle persone, quando si parla ai loro pance, agli intestini, sono solo escrementi quelli che s’ottengono, quando si parli invece ai cervelli e ai cuori questi ultimi sanno riconoscere la giustizia e la verità delle cose.

Infine chi scrive vi deve una chiosa: intendiamoci, il presente non vuol essere un j’accuse (non solo almeno), ma semmai un’auto chiamata di responsabilità, poichè la storia professionale di chi scrive appunto è nota ed inequivocabilmente piuttosto embedded: il sito fiorentina.it, le esperienze in radio, gli stessi libri (tranne alcuni) hanno spesso voluto far mostra del gruppo sanguigno dell'autore titillando le viscere viola dei tifosi.