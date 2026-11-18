FirenzeViola Gonçalves sceglie il suo ruolo e Vanoli è d'accordo: ecco dove e come può incidere il portoghese

Dall'intervista del portoghese al Corriere dello Sport alcuni interessanti spunti tattici per la Fiorentina che verrà

"Io sono un 8, oppure un 10, dipende dal contesto tattico, ma sempre o mezzala o trequartista, e soprattutto sempre in mezzo al campo". Parola del Pote. Pedro Gonçalves si è raccontato al Corriere dello Sport in un'intervista pubblicata stamani in cui lo stesso portoghese parla della sua comfort zone in campo: Amorim allo Sporting allargava i trequartisti sulla fascia e lì mi metteva, però poi mi accentravo per cercare l’assist o il gol, eppure da lì è venuto fuori erroneamente che io fossi un esterno. Ma a me piace stare al centro: tanto che un giorno, forse, farò il regista". Tradotto, non chiamatemi esterno. Una considerazione netta, che devia dal solito 'calciatorese' (il "gioco dove vuole il mister"), frasi che un calciatore del pedigree dell'ex Sporting può permettersi senza risultare megalomane. Anche perché di fatto condivise dallo stesso Paolo Vanoli.

Le caratteristiche

Gonçalves quindi non si sostituisce al tecnico della Fiorentina, ma lo asseconda nel suo pensiero più o meno espresso nelle ultime settimane. Lo aveva lasciato intendere nel post-Fiorentina-Pisa, dopo il primo gol di Pedro in Italia (e finora ultimo): Gonçalves non è l'esterno ideale per il calcio di Vanoli, lì l'ex Torino vuole calciatori di 'banda e di gamba', in grado di pestare la linea e di puntare in velocità -il prototipo ideale è Njie-. Il Pote è più un talento da stretto, da mattonella, fraseggio e futsal, una mezz'ala appunto ma di dominio, da squadra che impone gioco e ritmo. Più probabile vederlo sulla trequarti, in un ideale ballottaggio continuo con Arthur Atta, più di passo, meno d'esperienza.

I moduli non moduli

Appurato che la Fiorentina in questo momento non è una squadra che può permettersi questo - ovvero un Gonçalves tra i tre di centrocampo - è evidente che in questo momento il classe '98 sia soprattutto da considerare un trequartista nel 4-2-3-1 di Vanoli, anche se lo stesso calciatore poi chiarisce: "Si parla troppo di numeri, di moduli. Gli allenatori danno le indicazioni, organizzano e insegnano, poi sono le qualità dei calciatori a fare la differenza". Questa frase ci permette di entrare per un attimo nelle logiche e nelle idee di uno spogliatoio nel 2026. Lo vanno predicando tutti, Vanoli in primis ma non solo. I moduli non esistono più, così come i ruoli, ci sono le posizioni di partenza, ma soprattutto le funzioni e le caratteristiche. I numerini sono comodi per una rappresentazione grafica, per i campetti, ma non sono utili per spiegare un sistema complesso come quello di una squadra professionista. E quindi Pedro potrà anche partire magari dall'esterno, largo a sinistra, all'occorrenza, ma lo farà a modo suo, trasformando il presunto 4-2-3-1 in un modulo ibrido. Conta l'applicazione e l'intelligenza tattica e Gonçalves, anche in base alla chiarezza con cui ha parlato, ne ha da vendere.