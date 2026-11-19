Conte: "Lukaku è diventato Lukaku grazie a Vanoli: vi spiego perché"

In una lunga intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, Antonio Conte ha raccontato un aneddoto su Lukaku e sul suo ex collaboratore Paolo Vanoli, adesso tecnico della Fiorentina: "Lukaku mi diceva che non riusciva a lavorare spalle alla porta e gli ho detto che invece avrebbe dovuto lavorare per diventare un attaccante completo. Con Vanoli, che ora è allenatore della Fiorentina, lavoravamo così con Romelu: lui si metteva con la sagoma di gommapiuma alle sue spalle e mentre all'attaccante arrivava la palla lanciata dallo sparapalloni, Vanoli da dietro andava all'impatto con lui. Gli abbiamo messo una protezione sennò Paolo si faceva male ma Lukaku è diventato Lukaku per questo.

Perché è uno che ti riesce a fare tutte e due le cose: sia attaccare la profondità sia tenere botta in area, perché poi se ce lo porti e come portarti il gol in casa perché lo utilizzi di sponda, tiene palla e chi arriva da dietro va a segnare".