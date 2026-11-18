Un difensore e un centrocampista, ma forse servirà anche un centravanti. Beto può cambiare le carte in tavola ma deve tornare quello di un tempo. Paratici avrà ancora budget a gennaio, ma eviti altri errori

La sosta sta per finire e da lunedì in poi, per la Fiorentina, sarà tempo di pensare solo al campo, fino a Natale. La classifica continua a piangere, inutile nasconderlo, ma i cinque punti fatti nelle ultime tre giornate, contro Atalanta, Sassuolo e Juventus, hanno riportato quel minimo di entusiasmo che servirà come il pane alla ripresa. Un entusiasmo che era arrivato alle stelle durante l'estate, soprattutto nella prima parte del calciomercato, per poi evaporare completamente, o quasi, una volta ricominciata la Serie A. Le tre sconfitte di fila, l'esonero di Grosso, il ritorno di Vanoli e i primi verdetti del rettangolo verde, vero e unico giudice del mondo del calcio, che fin da subito ha iniziato a mettere in evidenza le lacune di una rosa costruita a suon di investimenti ma non proprio con una logica impeccabile. Ripensare a tutto questo non ci fa bene, per niente, e allora cerchiamo di dimenticare questo triste passato guardando solo al presente e al futuro.

Il mercato dovrà riparare la Fiorentina

Da sempre la finestra di calciomercato di gennaio viene chiamata "di riparazione" e mai come in questo caso il nome è molto calzante per la Fiorentina. La rosa a disposizione di Vanoli non è completa e proprio per questo motivo servirà un altro sforzo da parte di Giuseppe Commisso e di tutta la proprietà, dopo i tanti fatti tra luglio e agosto che non stanno però portando a ottenere quei risultati che in tanti speravamo potessero arrivare fin da subito. Serviranno sicuramente un difensore centrale di personalità, in grado di guidare una difesa che per il momento sta facendo acqua da tutte le parti, e un centrocampista di quantità che possa magari ritagliarsi anche un ruolo da leader in campo e nello spogliatoio. Calciatori esperti, in entrambi i ruoli. Queste sono le certezze, poi ci sono anche le altre idee. Idee che ci vengono in mente dopo aver visto con attenzione le prime 13 partite stagionali della Fiorentina e che ci portano a dire che probabilmente servirà anche un altro attaccante.

Beto: troppo brutto per essere vero

Un centravanti, sì. Perché se per Mateo Pellegrino possiamo spendere soltanto parole positive, visti i gol e il modo in cui si è meritato praticamente sempre gli applausi, per quel che riguarda Beto il discorso è opposto. Negli occhi e nella mente, nel momento in cui l'ex Everton è arrivato a Firenze, avevamo le immagini di quel bel giocatore che si era imposto in Serie A con la maglia dell'Udinese ma quello che abbiamo visto è soltanto la sua brutta copia. Troppo brutto per essere vero. Questo ci porta a pensare che con il passare del tempo Beto possa diventare un fattore, ma se non dovesse sbloccarsi entro la fine dell'anno per Paratici sarà inevitabile pensare a una soluzione che possa arrivare dal mercato.

Chiudiamo con un pensiero proprio su Fabio Paratici. Molto probabilmente la proprietà gli darà altri soldi da investire a gennaio ma non dovrà ripetere gli errori fatti in estate. La Fiorentina non è un club con fondi illimitati e ogni milione speso conta tantissimo. Il tempo per cercare i giusti rinforzi c'è: dal 28 dicembre in poi sarà vietato sbagliare.