L'ex osservatore viola su Biondini: "La Fiorentina lo segue da tempo. Ricorda Tonali"

Andrea Salvatori, ex Empoli ora allenatore degli Juniores della Rondinella ed ex osservatore della Fiorentina, è intervenuto nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola per parlare di Edoardo Biondini, potenziale obiettivo di mercato viola: "Biondini è un centrocampista molto bravo che sa anche rifinire. È un giocatore importante. L'avevo già segnalato un paio d'anni fa alla Fiorentina. Ha delle doti tecniche molto importanti. Forse gli manca un po' di rapidità, però con la tecnica e con la previsione della giocata che vede bene, sopperisce a questa mancanza. L'avevamo seguito, è un giocatore attenzionato dai viola già da tempo".

Qual è il suo ruolo?

"Secondo me è più una mezzala che un play ma può giocare in entrambi i ruoli. Anche perché ha un buon tiro, ha inserimento, è un giocatore moderno".

Qualcuno lo paragona a Tonali, lei che ne pensa?

"Un po' lo ricorda sinceramente. Forse Tonali ha una struttura fisica più importante però come modo di giocare lo ricorda, anche Tonali non è un fulmine di guerra. E' un metronomo, preciso e deciso".

Ascolta il podcast per l'intervista completa