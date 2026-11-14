Un bilancio che certifica quanto poco calcio abbia fatto la Fiorentina. E al nuovo corso Paratici servono correttivi già da gennaio

Le cifre del bilancio da poco pubblicato dal club mettono nero su bianco il disastro sportivo dell'ultima stagione. Il nuovo corso firmato Paratici, intanto, ha bisogno di rinforzi dal mercato di gennaio

Erano finite in secondo piano determinate riflessioni, nascoste in qualche angolo di un percorso stravolto dal cambio di rotta di oltre un anno fa. Invece i numeri pubblicati sul bilancio qualche giorno fa riportano d'attualità i macro errori di un club che pur avendo alzato (di molto) gli investimenti ha visto soltanto ridursi i propri risultati. Un paradosso spiegabile con la classifica e le vicende della passata stagione, ma anche con una gestione tutt'altro che razionale

Il peso degli errori del passato

Si è già detto e scritto molto nelle ore successive alla pubblicazione, e di fatto basterebbe ricordare qualche passaggio delle tante critiche dei tempi (o di quelle precedenti) per non stupirsi più di tanto di fronte al fatto che persino il bilancio conferma quante e quali mosse abbia sbagliato la Fiorentina, quel che resta è un indirizzo preciso di quel che Paratici sta provando a fare, dopo un'estate in cui sul piano delle cessioni si è continuato a scontare gli errori del passato e su quello delle entrate si è puntato sul tentativo di patrimonializzare con calciatori giovani ma di prospettiva.

Biennio paradossale

Sotto questo profilo la scommessa di Paratici non si discosta da quelle precedenti, almeno in termini generali. Perché al di là della cifra monstre di oltre 600 milioni immessi dalla famiglia Commisso nella società viola rilevata nel giugno 2019 le cifre arrivate nei giorni scorsi non fanno altro che dare continuità a un aspetto tutt'altro che lusinghiero per la famiglia italo-americana, ovvero che in casa viola a dispetto di risorse ingenti non si è fatto calcio, o almeno non abbastanza per portare a casa soddisfazioni. Anzi, rileggendo ad oggi la storia delle ultime stagioni nell'ultimo biennio il grafico è tornato a puntare sul basso, abbandonando i picchi delle finali con Italiano e tornando nella bassa classifica come avvenuto i primi anni fino all'arrivo dell'attuale tecnico del Besiktas.

Il bilancio di Paratici

A 9 mesi dal suo arrivo il bilancio del deus ex machina viola, nuovo comandante di un club dove comunque resistono figure uscite indenni dal naufragio della passata stagione, è in chiaroscuro, tra un mercato invernale smentito in fretta e un doppio salto in panchina che ancora si porta dietro qualche interrogativo, soprattutto nella tanto sbandierata ottica pluriennale che spinge l'anno in questione a pura costruzione (sperando non sia vana transizione).

Correttivi urgenti

Di contro però sono arrivati elementi che non possono non far sperare, e anche se ancora un po' troppo nascosta, s'intravede una qualità che può regalare un minimo di continuità dopo 8 stagioni in cui la Fiorentina è stata continua solo nelle delusioni. Insomma la rivoluzione è partita un po' a rilento, sotto tanti aspetti non ultimo quello di un Viola Park che oltre a non portar troppi punti pare incassare anche meno del previsto, e avrà bisogno di correttivi urgenti nel mercato invernale, ma soprattutto si è nuovamente scontrata con una legge insindacabile nel mondo del calcio, quella del campo, quella dei risultati. Che determinano sempre e comunque qualsiasi altro aspetto della vita di un club. Una regola di fronte alla quale anche l'avvio del nuovo corso Paratici ha subito più di una turbolenza, quanto meno al momento del decollo.