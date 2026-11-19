Fiorentina, gennaio senza rivoluzioni, i nomi di Paratici: da Hojbjerg a Biondini

Mancano circa quaranta giorni all'apertura del mercato invernale e la Fiorentina sta già ragionando sugli interventi necessari per rinforzare la rosa. La società viola sembra intenzionata a muoversi con decisione, ma senza stravolgere il progetto tecnico avviato durante l'estate. Come scrive La Nazione, l'obiettivo sarà correggere le lacune emerse nella prima parte della stagione, mantenendo intatta la filosofia di una squadra costruita puntando su giovani di qualità e calciatori con importanti margini di crescita. Non sono previste, dunque, rivoluzioni né cessioni eccellenti, soprattutto per quanto riguarda gli elementi considerati preziosi dal punto di vista tecnico ed economico.

Tra i profili accostati alla Fiorentina figurano Pierre-Emile Hojbjerg del Marsiglia, Biondini dell'Empoli e Tiago Gabriel del Lecce. Si tratta però, almeno per il momento, di nomi da monitorare, senza indicazioni concrete su trattative avanzate. Il centrocampo appare il reparto sul quale intervenire con maggiore urgenza, mentre resta possibile anche un rinforzo in difesa. Più incerta, invece, la necessità di operare in attacco.