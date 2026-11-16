Mercato gennaio, si fa sul serio. Hojbjerg è il danese perfetto. Torreira vuole Firenze in regalo. Caccia aperta al terzino sinistro

Il punto di Mario Tenerani sulla Fiorentina con il mercato di gennaio in vista: si lavora per un centrocampista e un terzino

Si avvicina gennaio e la Fiorentina fa sul serio. Su questo pochi dubbi. La finestra invernale del mercato vedrà Paratici e il suo team all’attacco. Perché l’operazione cambiamento è cominciata nell’estate scorsa, ma non è finita. Servono alcuni aggiustamenti perché tutto non poteva essere fatto subito e anche perché alcune lacune sono emerse ancora più forti in questo primo spicchio di stagione.



Nell’agenda di Paratici è centrale la figura di un centrocampista che sappia fare interdizione, recuperare palloni e stare davanti alla difesa. Evidentemente per Fagioli si intravede un utilizzo più da mezzala in alternativa con Oulai o comunque Nicolò dovrà convivere con la concorrenza. E’ certo, però, che fin dai tempi di Pradè la Fiorentina aveva un bisogno endemico di un calciatore di grande sostanza in mediana, operazione che purtroppo non è mai stata portata a compimento.

Andiamo ai candidati, quantomeno quelli che il calciomercato ha sussurrato, ma conoscendo le modalità di lavoro dei collaboratori di Paratici, i nomi saranno sicuramente tanti. Intanto c’è un sogno, ma ve lo diciamo subito, destinato a restare tale: piace molto Ederson dell’Atalanta, lui si che sarebbe un colpo incredibile. Ma a Bergamo sparano richieste da 45/40 milioni, cifre fuori dal radar viola. Però le caratteristiche di Ederson sarebbero perfette. Mentre assai più probabile pare la candidatura di Pierre-Emile Hojbjerg, danese preciso per la Fiorentina. Gioca nel Marsiglia, i francesi tengono a questo calciatore e così la trattativa partirebbe in salita. Si parte da un listino di 15 milioni.

Lucas Torreira è invece un’altra storia. L’uruguagio è stato a Firenze una sola annata, ma ha ballato bene. Era la prima stagione di italiano e Lucas mise insieme 31 presenze con 5 gol. Nel girone di ritorno, dopo la sciagurata cessione a gennaio di Vlahovic, capocannoniere del campionato, - mise in grande difficoltà Italiano che con la squadra lanciata avrebbe sperato di qualificarsi in zona Champions -, Torreira diventò il principale incursore nel ribaltamento dell’azione. Italiano gli chiese, oltre all’ottimo lavoro a centrocampo, anche di andare a fare qualche gol e lui rispose obbedisco. Torreira andò via controvoglia, qualcuno insinuò che ci fosse stato un litigio con Italiano, per altro sempre smentito dal tecnico. I problemi, in realtà, erano nati con qualche dirigente. E ora Torreira vorrebbe tornare ad ogni costo: Firenze gli è rimasta nel cuore, non lo ha mai negato, tanto che le sue visite in città sono state molteplici. Non solo: è legato alla maglia viola e ha 30 anni, cioè si sente in grado di dare anche tanto. E’ vero che sia lui che il danese (31 anni) hanno un’età che stride con la politica di Paratici, il diesse preferisce i giovani, ma il centrocampo della Fiorentina è così bisognoso lottatori, che si può fare anche un’eccezione. Da capire, anche in questo caso, quali saranno le esigenze del Galatasaray, club che detiene il suo cartellino. Potrebbero bastare però meno di 10 milioni.

Un altro ragionamento molto caldo nella dirigenza viola investe la parte mancina della difesa. Parisi sa recuperando, ma nella migliore delle ipotesi sarà pronto a fine gennaio. Senza dimenticare che quando si torna da un grave infortunio al ginocchio serve sempre un periodo di assestamento. Il titolare è Valdepenas che ha un gran talento, ma è pure molto acerbo. Un prospetto sui cui lavorare. Vanoli si è arrangiato con Joao Mario che in realtà sarebbe un terzino destro. Insomma, in quella parte del campo qualcosa serve e va trovato. Gennaio, dunque, sarà un momento verità per il mercato viola