FirenzeViola Verso Monza, tre nodi per Vanoli: Ndour spera, Atta ci prova, Njie da valutare

I due centrocampisti hanno svolto parte della seduta in gruppo. Venerdì rientra lo svedese, uscito al 71’ contro la Polonia per una botta alla coscia. Ancora a parte Pongracic

Prosegue per la Fiorentina l’avvicinamento alla ripresa del campionato, e alla sfida dunque in programma per lunedì alle 20.45 in casa del Monza, dopo la sosta per le nazionali ufficialmente conclusosi ieri sera. La squadra, agli ordini di mister Paolo Vanoli, ha sostenuto nella giornata di oggi una sola seduta di allenamento, quella mattutina, alla quale hanno preso parte parzialmente sia Arthur Atta che Cher Ndour, ma che non ha visto la presenza di Marin Pongracic, che ha proseguito nel suo lavoro a parte per recuperare dalla lesione al flessore della coscia destra

Le condizioni di Atta e Ndour

Atta manca ormai dal campo dalla partita contro il Napoli, quella precedente alla scorsa sosta, dopo la quale è rimasto fermo per un sovraccarico funzionale all’addome che gli ha impedito di giocare praticamente tutto il ciclo di gare del Vanoli bis. L’obiettivo è dunque quello di provare a portare il francese in panchina il prossimo lunedì in modo da inserirlo gradualmente e riportarlo a una condizione ottimale, anche se non c'è ancora certezza intorno alla sua presenza al Brianteo. Diverso invece il discorso per Ndour, che ha fatto rientro a Firenze agli inizi della sosta a causa di un problema alla caviglia rimediato con l’Italia under 21, e che, a differenza del compagno di reparto, a chances di recuperare per il Monza non solo per essere a disposizione a gara in corso, ma anche per giocare da titolare, avendo di fatto meno giorni di stop per infortunio alle spalle.

Il problema di Njie

Infine, il discorso più recente e anche quello più impellente riguarda il capitolo relativo ad Alieu Njie. L’esterno viola, nell’esordio in nazionale maggiore svedese andato in scena ieri sera contro la Polonia, ha rimediato una botta alla coscia che, come da lui dichiarato ha provocato un fastidio che lo ha costretto ad un cambio a scopo precauzionale al 71’ minuto. Le condizioni del giocatore restano da valutare nei prossimi giorni, visto che il suo rientro al Viola Park, al pari di quello degli altri nazionali (Fagioli a parte con il classe 2001 che è già presente agli ordini di Vanoli per le sedute di allenamento) è previsto per venerdì. Resta dunque da capire se il problema accusato in nazionale ne condizionerà la presenza contro il Monza oppure no.