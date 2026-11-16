FirenzeViola Martin Palermo in esclusiva: "Pellegrino mi somiglia. Firenze, fidati: ti darà tante gioie. E presto andrà anche in Nazionale"

I grandi centravanti sanno riconoscersi. E se a parlare di Mateo Pellegrino è Martín Palermo, il giudizio ha un peso speciale. Il “Titán”, leggendario bomber e bandiera del Boca Juniors, è stato uno degli attaccanti più iconici del calcio argentino: gol, trofei e un fiuto per la porta che ne hanno fatto un idolo della Bombonera. Oggi ancora alla guida del Platense, ha accompagnato la crescita di Pellegrino proprio nel club argentino, dandogli fiducia quando ancora la punta cercava la sua strada. In esclusiva a Radio FirenzeViola, Palermo ha raccontato il lavoro dietro l’ascesa del centravanti viola.

Palermo, partiamo dal gol di Mateo alla Juventus e dall’esultanza alla Batistuta: che sensazioni ha provato?

"Un gol bellissimo. Su quel calcio d’angolo Mateo si è alzato molto bene sul secondo palo, colpendo di testa con grande potenza e qualità tecnica. Ho visto anche l’esultanza, con il richiamo alla mitraglia di “Bati”, un idolo della Fiorentina. Credo sia stato un gol molto importante per lui".

Quattro reti in Serie A e un ruolo sempre più importante nella Fiorentina: la sorprende?

"Per niente. Quando l’ho allenato aveva una gran voglia di migliorare, imparare e prepararsi a sfide più impegnative. Lo ha dimostrato anche dal suo arrivo al Parma, dove ha fatto vedere le sue qualità di goleador. È proprio per questo che la Fiorentina ha puntato su di lui”.

A luglio lo aveva già detto: “Mateo è pronto per una grande”. Che cosa vi siete scritti?

"Ero molto sicuro di quelle parole: quanto aveva mostrato nella sua prima parte di esperienza in Serie A mi aveva convinto che fosse all’altezza di una grande del campionato italiano. Nei pochi messaggi che ci siamo scambiati gli ho detto che stava facendo molto bene, di continuare così e gli ho augurato il meglio".

Torniamo al Platense: che cosa vide in lui quando decise di portarlo con sé?

"Era un giocatore del Vélez, aveva avuto un’esperienza all’Estudiantes e io intravedevo delle possibilità. Era una scommessa, perché non si era ancora affermato in una squadra di prima divisione. All’inizio ha faticato ad adattarsi, poi ha preso fiducia. Parlavamo di ciò su cui potevo aiutarlo e lui cercava continuamente di correggere il proprio gioco, inseguendo soprattutto ciò di cui vive un attaccante: i gol. Per fisico e caratteristiche mi somigliava molto. Abbiamo lavorato in particolare sul colpo di testa e oggi i risultati si vedono".

Mateo ha ripetuto spesso che le sarà grato per tutta la vita. Quanto è stato importante dargli fiducia?

"Le sue parole mi fanno piacere. Sento di aver fatto parte del suo percorso di crescita, in una fase in cui aveva bisogno di maturare e di essere sostenuto. Ho provato ad aiutarlo, a correggerlo e a trasmettergli fiducia. Ma quella fiducia se l’è guadagnata: non deve ringraziarmi di nulla. Ha ancora tanto da dare e da imparare. In futuro potrebbe arrivare in un club ancora più grande e, perché no, avere un’opportunità con la nazionale argentina. Quando si mette in testa un obiettivo, è un ragazzo capace di raggiungerlo".

Gli insegnava che ogni pallone può diventare un gol. Su cos’altro lavoravate?

"Doveva sentirsi sicuro dentro l’area e convincersi che l’azione sarebbe finita sui suoi piedi o sulla sua testa. Credere che quel pallone sarebbe arrivato proprio a lui. Lavoravamo sulle decisioni da prendere in quei momenti e sulla tecnica del colpo di testa: quando anticipare il difensore, quando sfruttare l’altezza e il fisico sul secondo palo. Sono aspetti che ha migliorato e che oggi gli permettono di segnare anche in un calcio difficile e tattico come quello italiano".

In molti lo considerano un suo erede. Lei quanto si rivede in lui?

"Ci somigliamo nel fisico e siamo entrambi mancini. Ma mi riconosco anche nella sua ambizione di crescere e di raggiungere traguardi importanti: era la mentalità che avevo io e che cercavo di trasmettergli. Mateo ha assorbito tanti consigli e li ha messi in pratica. Poi, però, il merito di essere arrivato fin qui è suo: ha insistito, non si è arreso e ha saputo cogliere le occasioni. Alle spalle ha anche una famiglia che lo ha accompagnato e aiutato, con un padre che conosce bene il calcio".

Fuori dal campo, che ragazzo è?

"Molto educato, riservato e rispettoso. Quando l’ho conosciuto era timido, ma aveva curiosità e faceva domande. Con i giovani che muovono i primi passi cerco sempre di costruire un rapporto di fiducia e tra noi c’era rispetto reciproco. Forse oggi, con la maturità e l’esperienza, è meno timido e riesce a farsi sentire di più anche nel gruppo. Di una cosa sono certo: è un grande professionista e una brava persona. L’educazione ricevuta dalla sua famiglia si vede".

Può lasciare il segno a Firenze, dove Batistuta è un simbolo?

"Batistuta è un idolo della Fiorentina per tutto quello che ha conquistato e per i tantissimi gol segnati. È stato un riferimento anche per me: l’ho sempre ammirato e ogni volta che ho avuto occasione di incontrarlo ho provato grande rispetto per ciò che ha fatto, anche con la nazionale argentina. Arrivare a quei livelli non è facile, ma Mateo ha l’ambizione di affrontare grandi sfide e lasciare un segno nella storia della Fiorentina. Farlo nello stesso ruolo di uno come “Bati” ha un significato speciale. Mi auguro che possa avvicinarsi a quanto ha fatto lui".

Che cosa direbbe oggi a Mateo? E ai tifosi viola che iniziano a sognare con lui?

"A Mateo direi di continuare così, con l’ambizione di cercare nuove sfide e di lasciare il segno nella Fiorentina con i gol e, se possibile, con qualche titolo. Ha ancora tanta carriera davanti e tanti obiettivi da inseguire. Io continuo a seguirlo e gli auguro il meglio. Ai tifosi dico: fidatevi di lui, avete un goleador che vi darà tante soddisfazioni e tante gioie. Accompagnatelo e sostenetelo, insieme a tutta la squadra".