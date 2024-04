ARTHUR SI O NO? BIRAGHI TALLONA PARISI. DUBBI TRA LE COPPIE IN MEZZO E SULLE FASCE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Che l’urlo di gioia contro l’Atalanta sia da slancio per la trasferta di Torino. La Fiorentina non immagazzina i tre punti fuori casa dallo scorso dicembre e il match con la Juventus non necessita di presentazioni, né tantomeno di stimoli ulteriori per i protagonisti. Spazio allora al campo, dove Italiano schiererà come di consueto Terracciano fra i pali. La buona prova di Kayode e Parisi in Coppa Italia lascia sicuramente spazio a una possibile conferma, più probabile per il primo che per il secondo, tallonato da Biraghi che dovrebbe rivedersi sulla sinistra. Al centro Milenkovic e Ranieri favoriti su Quarta, seppur in ballottaggio.

A centrocampo - come da prassi negli ultimi mesi - permane il dubbio Arthur, le cui gambe non garantiscono un minutaggio tanto alto. Probabile (ma non certo) che l’ex della gara si accomodi ancora in panchina, lasciando in mediana un Mandragora tra la sue migliori versioni e uno tra Bonaventura e Duncan. Proprio il numero 5, rientrante dalla squalifica, balla tra la coppia in mezzo e il trequartista, dove negli ultimi tempi si è trovato a suo agio Beltran, probabilmente riproposto. E se Belotti rimane il terminale offensivo di riferimento, non si placano i dubbi sugli esterni: intoccabile Gonzalez (comunque ancora lontano dallo smalto di inizio anno), si giocano una maglia Kouame e Sottil.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura, Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. Allenatore: Vincenzo Italiano