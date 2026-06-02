Su Galloppa ecco il Cesena: può essere il sostituto di Ashley Cole

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La conferma di Ashley Cole sulla panchina del Cesena per la prossima stagione non appare più così certa. Secondo quanto riportato dal Corriere Romagna, il profilo che al momento raccoglie maggiori consensi come possibile alternativa è quello di Daniele Galloppa.

L'attuale tecnico della Fiorentina Primavera si è messo in luce per le sue idee e per il lavoro svolto con il settore giovanile viola, raccogliendo l'eredità lasciata da Alberto Aquilani. Inoltre, Galloppa vanta un legame profondo con Cesena: ha sposato una donna cesenate, vive nel centro storico della città e suo figlio milita nelle giovanili bianconere.

A rendere ancora più concreta l'ipotesi c'è anche il rapporto consolidato con il direttore generale del Cesena, Corrado Di Taranto. I due hanno condiviso l'esperienza al Parma tra il 2009 e il 2015, con Galloppa in campo da calciatore e Di Taranto nei quadri dirigenziali del club. Sul tecnico, comunque, restano vigili anche altri due club di Serie B. Lo scrive il Corriere Romagna.