Grosso e la risoluzione col Sassuolo, oggi può essere decisivo. I viola attendono

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Potrebbe essere già oggi il vertice che porterà Fabio Grosso alla rescissione di contratto col Sassuolo e alla conseguente firma con la Fiorentina, che l'ha scelto come nuovo allenatore. Lo scrive oggi La Nazione, ribadendo che tra tecnico e club viola c'è già l'intesa sulla base di un biennale da 1,2 milioni a stagione. Nell’accordo c’è anche un’opzione per un eventuale terzo anno di contratto. Ma per vederlo sbarcare al Viola Park non c’è mai stata l’altra condizione: ovvero lo svincolo dal Sassuolo. Premessa. C’è grande ottimismo perché si arrivi a un accordo, probabilmente anche nella giornata di oggi. Di certo la Fiorentina ha già fatto sapere di non voler pagare alcunché per favorire lo svincolo.

In seconda battuta, scrive il quotidiano locale, ci sarà poi da affrontare l'altra questione, quella relativa allo staff. Altro nodo da sciogliere prima di potersi dare la mano in modo definitivo e mettere l’accordo nero su bianco. Solo in quel momento Grosso potrà sbarcare al Viola Park ed essere presentato alla stampa come nuovo allenatore della Fiorentina.