FirenzeViola Data fissata, problemi risolti: da domani può iniziare l'era Fabio Grosso a Firenze

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Il 3 l'incontro tra l'allenatore e il Sassuolo per la separazione, poi Grosso firmerà con la Fiorentina

Ci siamo, gli ultimi nodi sono stati sciolti. Mancano poche ore e Fabio Grosso sarà l'allenatore della Fiorentina: succederà a Paolo Vanoli, che è ancora sostanzialmente sotto contratto dei viola fino al prossimo 30 giugno, ma anche il suo futuro sembra scritto. Si dovrebbe concretizzare tutto entro i prossimi giorni, ecco le modalità.

Il punto

La Fiorentina ha definito tutti i dettagli con Grosso, che firmerà un biennale a 1,2 milioni di euro a stagione. E ha definito anche lo staff tecnico che seguire l'attuale tecnico dei neroverdi a Firenze, con costi e componenti messi nero su bianco. Alla fine, come era chiaro, la scelta è stata di Fabio Paratici, che stima l'allenatore abruzzese sin dai tempi della Juventus, quando lo scelse come tecnico delle giovanili della Juventus.

Palla al Sassuolo

Adesso il centro di gravità passerà da Firenze a Sassuolo, o meglio Reggio Emilia. Perché la fumata bianca è ormai a un passo: il prossimo step sarà burocratico, ovvero la risoluzione del contratto con gli emiliani. Una separazione senza strascichi, che si formalizzerà mercoledì. Una volta risolto questo, Grosso sarà libero di firmare con i viola fino al 2028.

