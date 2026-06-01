Napoli interessato a Dodo: richiesta viola di 15 milioni. C'è anche la Roma

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C'è un poker di acquisti che intende fare il Napoli per Massimiliano Allegri, scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio. Il tecnico livornese arriverà come sostituto di Antonio Conte e ha chiesto una rosa rinforzata, che i dirigenti partenopei intendono puntellare con quattro nomi: Rabiot, Gila, Dodo e Kovar. Per quanto riguarda l'esterno della Fiorentina, è finito nel mirino degli azzurri perché vogliono un doppione da affiancare a Di Lorenzo, visto anche il grosso infortunio patito quest'anno dal capitano ex Empoli.

Il Napoli segue da tempo l’israeliano Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise, 21 anni, valutato intorno ai 25 milioni, ma di recente si è inserito nella corsa a Dodo. Il brasiliano della Viola, 27 anni e un quadriennio in Serie A a Firenze, ha un contratto fino al 2027 e non c’è aria di rinnovo: come nel caso di Gila, insomma, è una situazione piuttosto propizia per chi ha intenzione di provare a trattare con la Fiorentina. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma oltre al Napoli c’è anche la Roma sulle sue tracce: il piano di Gasperini è creare un asse destro tutto brasiliano insieme con Wesley.