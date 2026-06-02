La Fiorentina sul mercato degli svincolati: occhi su Kostic ed El Shaarawy

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Sul mercato in entrata, la Fiorentina ha una grossa priorità, e lo ripete anche la Gazzetta dello Sport: trovare esterni, al plurale perché per l'ipotetico 4-3-3 di Fabio Grosso sono fondamentali. Per questo, oltre ai nomi fatti proprio da Sassuolo (Cristian Volpato e Armand Laurienté) c 'è poi un mercato degli esperti svincolati che potrebbe attirare l'attenzione dei dirigenti: due che andranno a parametro zero sono Filip Kostic e Stephan El Shaarawy, che vanno in scadenza il prossimo 30 giugno rispettivamente con la Juventus e con la Roma.

Servono quattro innesti per il nuovo 4-3-3, scrive la rosea, anche perché difficilmente avrà delle chance di permanenza Riccardo Sottil, di rientro dal prestito a Lecce. E, a proposito dei salentini, nei radar viola potrebbe finire pure un profilo come lo zambiano Lameck Banda, che è in scadenza a giugno 2027 ma può diventare uomo-mercato della sessione estiva.